Получение жилья для сирот упростят в Хабаровском крае

Получение жилья для сирот упростят в России в целом и в Хабаровском крае в частности. Министерство просвещения предлагает ставить представителей этой категории по заявлению, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Для постановки на учет сиротам или их представителям требуется предоставлять пакет документов, которые находятся у органов опеки. Предлагается заменить этот этап подачей одного заявления, чтобы чиновники сами могли взять нужные документы.
Кроме того, предложено увеличить срок внесения в список нуждающихся в жилье в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) до трех дней. Сейчас он составляет один день, и этого времени не всегда хватает. Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 23 декабря.
В России в очереди находятся около 200 тысяч сирот, и проблемы с получением ими квартир наблюдаются на Дальнем Востоке, в Забайкалье и некоторых регионах Сибири. С прошлого года для более быстрого решения ситуации регионы имеют право выдавать сиротам, помимо квартир, жилищные сертификаты номиналом до 2,8 млн рублей. В первую очередь они выдаются участникам СВО и молодым родителям.