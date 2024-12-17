Получение жилья для сирот упростят в Хабаровском крае

Кроме того, предложено увеличить срок внесения в список нуждающихся в жилье в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) до трех дней. Сейчас он составляет один день, и этого времени не всегда хватает. Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 23 декабря.