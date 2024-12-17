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В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года

Повышение затронет более чем четырех миллионов работников, занятых в бюджетной сфере.

Источник: Аргументы и факты

С 1 января 2025 года размер минимальной заработной платы в России увеличится до 22,4 тысячи рублей, что представляет собой рост на 16,6%. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб,.

Это повышение затронет более чем четырех миллионов работников, занятых в бюджетной сфере, а также на свыше чем 1,7 миллиона человек, работающих в реальном секторе экономики.

Ожидается, что такая мера принесет улучшения в уровне жизни данных категорий граждан.

Ранее Центробанк РФ заявил, что большое количество компаний собираются к 2025 году повысить заработные платы своих работников в связи с продолжающимися сложностями на рынке труда. Согласно данным опроса, 75% организаций наметили увеличение зарплат.