В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года размер минимальной заработной платы в России увеличится до 22,4 тысячи рублей, что представляет собой рост на 16,6%. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб,.
Это повышение затронет более чем четырех миллионов работников, занятых в бюджетной сфере, а также на свыше чем 1,7 миллиона человек, работающих в реальном секторе экономики.
Ожидается, что такая мера принесет улучшения в уровне жизни данных категорий граждан.
Ранее Центробанк РФ заявил, что большое количество компаний собираются к 2025 году повысить заработные платы своих работников в связи с продолжающимися сложностями на рынке труда. Согласно данным опроса, 75% организаций наметили увеличение зарплат.