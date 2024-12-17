Игорь Кобзев вручил ключи от домов многодетным семьям

«Мы завершаем Год семьи, в рамках которого были проведены культурно-массовые, спортивные, общественные мероприятия, в том числе конкурсы, форумы, круглые столы, выставки, вручены общественные награды и премии. Во всех муниципальных образованиях чествовали почетные, многодетные, многопоколенные семьи и династии. Правительством Иркутской области принят ряд приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семей с детьми. Эта работа продолжится. По поручению президента России в регионе начинаем новый нацпроект “Семья”. Для всех нас нет ничего дороже семьи, теплоты человеческих отношений, чувства родства, ощущения заботы и внимания. Благодаря семье крепнет и развивается государство», — подчеркнул Игорь Кобзев.