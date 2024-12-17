Игорь Кобзев вручил ключи от домов многодетным семьям

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи от новых домов многодетным семьям, проживающим в сельской местности.
По информации пресс-службы главы региона, новоселье справят семья Мухамадеевых из деревни Маниловская Аларского района и молодая семья Малановых из села Семеновское Заларинского района. Жилье предоставлено по договору найма в рамках федерального проекта «Развитие жилищного строительства в сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».
«Мы завершаем Год семьи, в рамках которого были проведены культурно-массовые, спортивные, общественные мероприятия, в том числе конкурсы, форумы, круглые столы, выставки, вручены общественные награды и премии. Во всех муниципальных образованиях чествовали почетные, многодетные, многопоколенные семьи и династии. Правительством Иркутской области принят ряд приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семей с детьми. Эта работа продолжится. По поручению президента России в регионе начинаем новый нацпроект “Семья”. Для всех нас нет ничего дороже семьи, теплоты человеческих отношений, чувства родства, ощущения заботы и внимания. Благодаря семье крепнет и развивается государство», — подчеркнул Игорь Кобзев.
После торжественного награждения состоялся праздничный концерт, организованный Иркутским областным Домом народного творчества при поддержке Правительства Иркутской области. В программу вошли вокальные и хореографические номера творческих коллективов, объединенные темой семьи, традиционных ценностей. В числе исполнителей были супружеские пары, семейные ансамбли.
В торжественном мероприятии приняли участие представители Правительства и Законодательного Собрания Иркутской области, многодетные семьи и династии, ставшие победителями региональных и федеральных конкурсов, семьи участников специальной военной операции и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также семьи, награжденные Почетными знаками региона «Отцовская доблесть» и «Материнская слава».
Напомним, 24 января 2024 года в формате видео-конференц-связи состоялся телемост с 42 муниципальными образованиями Иркутской области «В фокусе — семья Приангарья», на котором Губернатор Иркутской области дал старт Году семьи в Иркутской области. В Приангарье был торжественно доставлен огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», зажженный на выставке «Россия». Его частичку передали во все муниципальные образования региона. В области сформирована рабочая группа по проведению Года семьи, которую возглавила заместитель Председателя Правительства региона Валентина Вобликова.
Президент России в своем указе закрепил единый статус многодетной семьи и ее основные социальные гарантии. Документ позволил расширить систему поддержки семей региона. В частности, введен бесплатный проезд для школьников из многодетных семей, продлено действие регионального маткапитала, расширены категории семей — теперь маткапитал можно получить в беззаявительном порядке и при рождении второго ребенка. Особое внимание уделено семьям участников специальной военной операции. Детям из таких семей положено бесплатное питание в школе, внеочередное зачисление в детский сад, освобождение от платы за дошкольное учреждение, предоставление новогодних подарков, приоритетное летнее оздоровление.
Сегодня в регионе около 40 тысяч многодетных семей пользуются поддержкой государства. Правительство Иркутской области в рамках региональных программ и нового нацпроекта «Семья» готовит новые меры поддержки.