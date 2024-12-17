Как изменились зарплаты казахстанцев в 2024 году

Таким образом, за три квартала 2024 года средние доходы казахстанцев снизились почти на 1%. В то же время медианная зарплата увеличилась на 3,8%. Атырауская область сохраняла лидерство по уровню заработных плат в течение всего года, а аутсайдерами оказывались СКО и Туркестанская область.