Как изменились зарплаты казахстанцев в 2024 году

Средняя номинальная заработная плата является одним из статистических показателей, который используется для определенных экономических расчетов. Она отражает среднюю сумму денег, которую работники получают за труд без учета инфляции и покупательной способности.
За период с 4 квартала 2023 года по 3 квартал 2024 года оказалось, что средняя номинальная зарплата без учета малых предприятий в итоге снизилась. Но медианный показатель, который показывает точную середину условного ряда работников, выстроенных по размерам начисленной зарплаты, и делит его пополам, все же вырос.
Следует отметить, что средняя зарплата с учетом малых предприятий также выросла за два квартала. А данные за 3 квартал 2024 года пока не опубликованы.
Ситуация на начало года
По итогам четвертого квартала 2023 года средняя зарплата казахстанцев без учета малых предприятий составляла 393 605 тенге. А с учетом всех предприятий она оказалась немного ниже — 371 511 тенге.
Медианный показатель составил 259 463 тенге. То есть буквально одна половина казахстанских работников получала зарплаты больше этой суммы, а другая — меньше.
Самый высокий средний показатель был зафиксирован в Атырауской области — сразу 591 588 тенге. Аутсайдером оказалась Туркестанская область со средней зарплатой в 278 894 тенге.
Ситуация в первом квартале 2024 года
Итоги первого квартала 2024 года оказались менее позитивными:
- номинальная средняя зарплата без малых предприятий — за три месяца она снизилась на 2,9% и составила 382 279 тенге;
- с учетом малых предприятий — 360 631 тенге, или на 2,7% меньше 4 квартала 2023 года;
- медианная зарплата — она также снизилась и составила 251 997 тенге.
За этот период лидером по уровню средних зарплат во всех предприятиях стала Атырауская область — 568 742 тенге. А самый низкий оклад был зафиксирован в Северо-Казахстанской области — всего 248 534 тенге.
Второй квартал был более удачным
В апреле-июне текущего года средняя зарплата в Казахстане вновь выросла и достигла 403 251 тенге (плюс 5,5%). А с учетом работников малых предприятий она составила 383 365 тенге (плюс 6,2%).
Медианная зарплата также выросла — до 278 296 тенге.
Самая высокая средняя зарплата наемных работников с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, была зафиксирована в Атырауской области (590 758 тенге), а самая низкая — в Северо-Казахстанской (273 391 тенге).
В конце зарплаты все же снизились
Третий квартал 2024 года вновь оказался не очень удачным:
средняя зарплата без учета малых предприятий — составила 390 328 тенге, снизившись на 3,2%;
с учетом малых предприятий — пока данные не были опубликованы;
медианная зарплата — снизилась до 269 378 тенге.
Самую высокую среднюю зарплату получали работники Атырауской области — 630 894 тенге. А наименьший оклад платили в Туркестанской области — 266 590 тенге.
Таким образом, за три квартала 2024 года средние доходы казахстанцев снизились почти на 1%. В то же время медианная зарплата увеличилась на 3,8%. Атырауская область сохраняла лидерство по уровню заработных плат в течение всего года, а аутсайдерами оказывались СКО и Туркестанская область.