В Омске готовят к сдаче долгострой на 11-й Ремесленной

Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Омской области.
Квартиры в этом доме должны получить 52 обманутых дольщика. Всего же в десятиэтажке 59 квартир. Достраивать её начали осенью 2022 года. Подрядчиком выступило ООО «ГК “Энергосистемы”», финансировал работы федеральный Фонд развития территорий.
Сейчас там уже завершены фасадные работы, смонтированы внешние и внутренние инженерные коммуникации, оформлена входная группа. Также проведены пусконаладочные работы лифтов. Возле дома установлены фонари, скамейки, есть детская площадка, смонтирована электроподстанция.
Всего на данный момент в Омске достраивают восемь проблемных домов, где квартиры должны получить 927 обманутых дольщиков.