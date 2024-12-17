В Омске готовят к сдаче долгострой на 11-й Ремесленной

Квартиры в этом доме должны получить 52 обманутых дольщика. Всего же в десятиэтажке 59 квартир. Достраивать её начали осенью 2022 года. Подрядчиком выступило ООО «ГК “Энергосистемы”», финансировал работы федеральный Фонд развития территорий.