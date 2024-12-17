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Импорт иномарок в Челябинскую область вырос в семь раз

Челябинская таможня представила данные по ввозу на территорию южноуральского региона автомобилей иностранного производства за 11 месяцев 2024 года.

С января по ноябрь 2024 года в Челябинскую область физическими лицами было ввезено через границу около четырех сотен иностранных авто. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в семь раз.

Чаще всего челябинцы ввозят из-за границы китайские автомобили, из всего количества ввезенных иномарок «китайцы» составляют 62%. Интерес к китайскому автопрому, как пишет «Коммерсант», у жителей Челябинской области вырос в 32,8 раза. Если в прошлом году южноуральцы ввезли всего семь авто китайского производства, то в этом году уже 230. Отметим, что общая сумма таможенных пошлин и налогов, которые уплатили физические лица, ввозя автомобили из-за рубежа, составила 446 млн рублей.

экономика