Импорт иномарок в Челябинскую область вырос в семь раз

Чаще всего челябинцы ввозят из-за границы китайские автомобили, из всего количества ввезенных иномарок «китайцы» составляют 62%. Интерес к китайскому автопрому, как пишет «Коммерсант», у жителей Челябинской области вырос в 32,8 раза. Если в прошлом году южноуральцы ввезли всего семь авто китайского производства, то в этом году уже 230. Отметим, что общая сумма таможенных пошлин и налогов, которые уплатили физические лица, ввозя автомобили из-за рубежа, составила 446 млн рублей.