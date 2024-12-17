Китай увеличил срок безвизового транзитного пребывания для иностранцев

Срок увеличен с 144 до 240 часов. С 17 декабря этого года иностранные граждане из 54 стран, включая Россию, смогут въехать с целью транзитной поездки без визы через любой из 60 пунктов пропуска в 24 регионах страны и находиться на территории Китая не более 240 часов.
Отмечается, что количество пунктов для въезда расширилось с первоначальных 39 до 60, а количество регионов с 19 до 24. Для того, чтобы въехать в Китай для совершения транзитной поездки путешественнику необходимо иметь международный паспорт, действительный не менее трех месяцев, а также соответствующие документы, включая авиабилеты, для въезда в третью страну (регион). Срок транзитного пребывания начинает отсчитывая с полуночи новых суток после пребывания.
Транзитные послабления, в частности, также распространяются на граждан Беларуси, Украины и США.