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Китай увеличил срок безвизового транзитного пребывания для иностранцев

АСТАНА, 17 дек — Sputnik. Китай увеличил срок безвизового транзитного пребывания для иностранцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного управления по делам миграции КНР.

Источник: Sputnik.kz

Срок увеличен с 144 до 240 часов. С 17 декабря этого года иностранные граждане из 54 стран, включая Россию, смогут въехать с целью транзитной поездки без визы через любой из 60 пунктов пропуска в 24 регионах страны и находиться на территории Китая не более 240 часов.

Отмечается, что количество пунктов для въезда расширилось с первоначальных 39 до 60, а количество регионов с 19 до 24. Для того, чтобы въехать в Китай для совершения транзитной поездки путешественнику необходимо иметь международный паспорт, действительный не менее трех месяцев, а также соответствующие документы, включая авиабилеты, для въезда в третью страну (регион). Срок транзитного пребывания начинает отсчитывая с полуночи новых суток после пребывания.

Транзитные послабления, в частности, также распространяются на граждан Беларуси, Украины и США.

туризм и отдых