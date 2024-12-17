Китай увеличил срок безвизового транзитного пребывания для иностранцев

Отмечается, что количество пунктов для въезда расширилось с первоначальных 39 до 60, а количество регионов с 19 до 24. Для того, чтобы въехать в Китай для совершения транзитной поездки путешественнику необходимо иметь международный паспорт, действительный не менее трех месяцев, а также соответствующие документы, включая авиабилеты, для въезда в третью страну (регион). Срок транзитного пребывания начинает отсчитывая с полуночи новых суток после пребывания.