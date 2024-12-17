В Омской области установили пределы для повышения «коммуналки» в 2025 году

В приложении к указу отмечается, что на период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для частных домов. Так, в частности, для Омска тариф на холодное водоснабжение (24,37 ₽/куб. м) изменится максимум на 14%; электроснабжение (5,58 ₽/кВт.ч) — на 12,5%; газоснабжение (сжиженный газ в баллонах, предельная цена — 35,16 ₽/куб. м) — не более чем на 14%; поставка твердого топлива (уголь, предельная цена — 5 598,18 ₽/т) — 14%; обращение с ТКО — до 14%.