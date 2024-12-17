От стратегии к реализации: что ожидает северо-восток Башкирии

Благодаря ей северо-восток региона, а именно: Аскинский, Белокатайский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский и Салаватский районы могут получить мощный стимул для дальнейшего развития. К слову, в этих районах проживают сегодня 170 тысяч человек или 4,18% от всего населения республики.
Каждый понимает: чтобы стратегия заработала, важно не ставить абстрактные задачи, а учитывать тенденции развития экономики и, конечно, мнение местных жителей. Поэтому стратегия является документом, определяющим приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития северо-востока на долгосрочную перспективу, отмечают разработчики. По сути, такой документ можно назвать руководством к действию.
СФЕРА ГЛАВНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Согласно разработанной стратегии, северо-восток республики к 2030 году должен стать «зеленым» центром не только Башкирии, но и регионов Уральского федерального округа, с упором на развитие лесной и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, прогрессивную сферу туризма, современную транспортную и социальную инфраструктуру. И сделать это можно «за счет правильного выбора и поддержки точек роста экономики». Речь, в первую очередь, идет о развитии ЛПК, поскольку леса занимают 57,2% территории субрегиона, или 1,2 млн га, а также об АПК, туризме, социальной сфере, развитии транспортной и инженерной инфраструктуры. Не менее важно приостановить тенденцию сокращения и миграции населения.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
В качестве сильных сторон субрегиона разработчики стратегии выделяют наличие значительных природоохранных территорий, уникальных живописных уголков природы, высокое качество окружающей среды, обеспеченность сельскохозяйственными и кормовыми угодьями. В этих же районах много строительных материалов: песка, щебня, глины, большие площади и запасы лесов, склонов и инфраструктуры для развития зимнего туризма, имеются эффективно действующие санатории
«Очень радует, что на северо-восток республики приходят инвесторы. Это отличный стимул для развития территории», — заявил ранее Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя строительство в Дуванском районе сельхозпредприятием «Рассвет» индустриальной молочной фермы — первой в этом субрегионе.
Она рассчитана на 1600 коров и будет крупнейшей на северо-востоке республики. Общая стоимость проекта составляет 1,8 млрд рублей. Ранее он получил поддержку на одном из республиканских «Инвестчасов», сообщал Башинформ.
«Это не первый проект, который “Рассвет” реализовал в Дуванском районе. Здесь работает зерносушильный комплекс, производят и фасуют крупы и каши быстрого приготовления под брендом “Доброе поле”. Это хороший пример взаимодействия с инвесторами. Мы оказываем им поддержку, а они продолжают развивать нашу экономику», — написал в ноябре 2024 года в своем телеграм-канале Радий Хабиров.
БОЛЬШЕ ДОРОГ
Безусловно, развитие транспортной инфраструктуры влияет и на состояние других отраслей — например, промышленность, торговлю, сельское хозяйство, жилищное строительство. Напомним, более 40 процентов жителей Башкирии проживает в сельской местности. Развитие дорожной инфраструктуры на этих территориях — серьезный вызов хотя бы в силу огромного количества сел и деревень, нередко находящихся друг от друга на значительных расстояниях.
Реконструкция автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка, протяженностью трассы в 71 км стала одним из крупнейших региональных проектов, направленных на развитие северо-востока Башкортостана. Эта территория получила надёжное и удобное транспортное сообщение с центральными районами республики, выход на федеральные трассы М-5 и М-7, железнодорожную станцию Янаул и речные порты Бирска и Дюртюлей.
«Я хотел проехать по дороге Бирск — Тастуба — Сатка. Это хорошая альтернатива федеральной трассе М-5 “Урал”. По ней комфортно и быстро сегодня добрались до Белокатайского района, проехали ещё по целому ряду районов. Дорога уже работает, сейчас мы завершаем её юридическое оформление. Поэтому в принципе, на мой взгляд, получилась неплохая альтернативная дорога на северо-восток», — поделился в ноябре своими впечатлениями с журналистом ИА «Башинформ» Радий Хабиров после того, как проехал по новой трассе по пути из Уфы в село Новобелокатай во время рабочей поездки.
ДЛЯ КОМФОРТА ЖИТЕЛЕЙ
А между тем в Новобелокатае сейчас строится здание детско-юношеской спортшколы. Спортзал находится в аварийном состоянии и поэтому закрыт, сообщил примерно месяц назад Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
«Приняли решение построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В районе живут 18 тысяч человек, и им нужно место для занятий спортом», — написал Глава Башкирии после посещения Белокатайского района.
В селе Месягутово Дуванского района появится ледовая арена и ФОК с бассейном. Радий Хабиров в ходе своей Прямой линии-2024 поручил включить строительство этих спортивных объектов в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2026 год.
Здесь же, на северо-востоке республики, но уже в Новомуслюмово Мечетлинского района строится сельский дом культуры. Как рассказал в ноябре этого года Радий Хабиров, такая договоренность была достигнута с сельчанами еще в 2021 году.
«К тому моменту местный клуб не работал уже пять лет. За пару дней до моей поездки несколько жителей попали в ДТП — поехали на праздник, и в их повозку врезалась машина. Тогда я твердо пообещал навести порядок, — напомнил руководитель региона. — Сегодня я снова заехал сюда. Посмотрел, как идут работы на стройплощадке. Новомуслюмово — хорошее, крепкое село, и СДК здесь очень ждут. Думаю, что к сентябрю следующего года мы его сдадим».
Также на северо-востоке Башкирии, только в Кигинском районе в 2025 году появится библиотека нового поколения, информировал Башинформ.
РАЗВИВАЕМСЯ ПОЭТАПНО
Реализация стратегии социально-экономического развития северо-восточных районов Башкирии поделена на три этапа. Первый (подготовительный) приходится на 2025 год; второй (основной) — на 2026−2029 годы, третий — на 2030-й.
Основной этап предполагает реализацию стратегических проектов. Не случайно он включает в себя укрепление межмуниципального взаимодействия, завершение инвестиционной фазы, вовлечение местных жителей в социально-экономические процессы, повышение конкурентоспособности агропромышленного, лесопромышленного комплекса, туризма, а также повышение эффективности муниципального управления.
Что получим в результате? В итоге благодаря всем этим преобразованиям и нововведениям на северо-востоке Башкирии должен произойти переход к устойчивому экономическому росту, основанный на принципах «зеленой экономики». Социальные показатели субрегиона, по прогнозам экспертов, также улучшатся. Повысится привлекательность и узнаваемость этих районов. И самое главное, будет создана комфортная среда для проживания и ведения бизнеса.
ЦЕНА ВОПРОСА
Реализация стратегии предусматривает выделение средств из федерального, республиканского, местных бюджетов и частных инвестиций. Совокупный объем вложений до 2030 года составляет 72 424,9 млн рублей. Из них на федеральную казну приходится 2 192,4 млн рублей; на республиканскую — 13 776,1 млн. Из бюджетов муниципалитетов планируется выделить 492,9 млн рублей. На долю частных инвестиций отводится 55 963,5 млн рублей.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Реализация такой стратегии крайне необходима для северо-восточных районов, поскольку уровень социально-экономического развития этого субрегиона значительно ниже среднего по Башкирии. Здесь наиболее остро выражены проблемы миграционного оттока населения и низких доходов, заявил корреспонденту «Башинформа» заведующий сектором экономической безопасности Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН, кандидат экономических наук, доцент Виталий Печаткин.
«Рассмотрев проект стратегии, отмечу: разработчиками проделана большая аналитическая и проектная работа по подготовке документа. Структура стратегии в целом соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода стратегическим документам. Достаточно полно выполнен анализ социально-экономического положения северо-восточных районов республики, проведена оценка экономического потенциала, разработаны цели и задачи, приоритетные направления развития, а также предложены проекты и целевые индикаторы. Стратегия достаточно реалистична и не содержит фантастических проектов и в этом ее плюс», — отметил Виталий Печаткин.
Вместе с тем эксперт указал на ряд недоработок, содержащихся в масштабном документе. В частности, разработчиками предусмотрено значительное количество проектов по развитию промышленности по отраслевым приоритетам. При этом показатель объема отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «Промышленное производство» (по полному кругу организаций), в сопоставимых ценах с каждым годом, наоборот, снижается.
«Для северо-восточных районов Башкирии крайне важен рост промышленного производства и стратегия должна этот рост обеспечить с учетом того, что на развитие реального сектора экономики предполагается привлечь 49,5 млрд рублей инвестиций, — пояснил Виталий Печаткин. — Кроме того, в проекте отсутствуют мероприятия по межрегиональному взаимодействию с муниципалитетами соседних субъектов России — Свердловской, Челябинской областями и Пермским краем. Наличие таких проектов существенно бы усилило документ. Несмотря на отмеченные недостатки, стратегия развития северо-востока республики может быть принята к реализации».