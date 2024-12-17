От стратегии к реализации: что ожидает северо-восток Башкирии

«Я хотел проехать по дороге Бирск — Тастуба — Сатка. Это хорошая альтернатива федеральной трассе М-5 “Урал”. По ней комфортно и быстро сегодня добрались до Белокатайского района, проехали ещё по целому ряду районов. Дорога уже работает, сейчас мы завершаем её юридическое оформление. Поэтому в принципе, на мой взгляд, получилась неплохая альтернативная дорога на северо-восток», — поделился в ноябре своими впечатлениями с журналистом ИА «Башинформ» Радий Хабиров после того, как проехал по новой трассе по пути из Уфы в село Новобелокатай во время рабочей поездки.