Курсы валют на 17 декабря, цены на нефть и металлы

Нефть: мировые цены на нефть в понедельник снижались после публикации промышленной статистики из Китая, крупного импортера и потребителя нефти, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 17:17 аст цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,89% — до 73,83 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,66%, до 70,11 доллара.