Курсы валют на 17 декабря, цены на нефть и металлы

Нефть: мировые цены на нефть в понедельник снижались после публикации промышленной статистики из Китая, крупного импортера и потребителя нефти, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 17:17 аст цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,89% — до 73,83 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,66%, до 70,11 доллара.
Металлы: к 17:30 аст на Comeх, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались по цене 2 681,44 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,21%, пишет investing.com. Фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,40%, достигнув отметки 31,15 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 20:40 аст bitcoin торговался по 106 054,5 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 2,9%, а ее капитализация составила 2,098 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 4 040,9 доллар, повысившись в цене на 3,92%. Капитализация этой криптовалюты составила 485,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,74 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 332,83 тенге.
1 азербайджанский манат 308,25 тенге.
10 армянский драм 13,43 тенге.
1 белорусский рубль 159,97 тенге.
1 бразильский реал 87,12 тенге.
10 венгерских форинтов 13,4 тенге.
1 гонконгский доллар 67,2 тенге.
1 грузинский лари 186,61 тенге.
1 датская крона 73,47 тенге.
1 дирхам ОАЭ 142,26 тенге.
1 доллар США 522,49 тенге.
1 евро 548,88 тенге.
1 индийская рупия 6,16 тенге.
1000 иранский риал 12,4 тенге.
1 канадский доллар 367,41 тенге.
1 китайский юань 71,82 тенге.
1 кувейтский динар 1697,5 тенге.
1 кыргызский сом 6,02 тенге.
1 малазийский ринггит 117,49 тенге.
1 мексиканский песо 25,84 тенге.
1 молдавский лей 28,74 тенге.
1 норвежская крона 47,02 тенге.
1 польский злотый 128,37 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 139,06 тенге.
1 российский рубль 5,06 тенге.
1 СДР 686,12 тенге.
1 сингапурский доллар 387,6 тенге.
1 таджикский сомони 47,93 тенге.
1 тайский бат 15,3 тенге.
1 турецкая лира 14,95 тенге.
100 узбекских сумов 4,08 тенге.
1 украинская гривна 12,55 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 660,48 тенге.
1 чешская крона 21,89 тенге.
1 шведская крона 47,58 тенге.
1 швейцарский франк 584,44 тенге.
1 южноафриканский ранд 29,15 тенге.
100 южнокорейских вон 36,43 тенге.
1 японская иена 3,41 тенге.