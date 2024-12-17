Олбани
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют на 17 декабря, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 522,49 тенге за доллар США.

Нефть: мировые цены на нефть в понедельник снижались после публикации промышленной статистики из Китая, крупного импортера и потребителя нефти, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 17:17 аст цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,89% — до 73,83 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,66%, до 70,11 доллара.

Металлы: к 17:30 аст на Comeх, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались по цене 2 681,44 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,21%, пишет investing.com. Фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,40%, достигнув отметки 31,15 доллара за тройскую унцию.

Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 20:40 аст bitcoin торговался по 106 054,5 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 2,9%, а ее капитализация составила 2,098 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 4 040,9 доллар, повысившись в цене на 3,92%. Капитализация этой криптовалюты составила 485,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,74 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 14—17 декабря. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 13 декабря, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 13 декабря.

1 австралийский доллар 332,83 тенге.

1 азербайджанский манат 308,25 тенге.

10 армянский драм 13,43 тенге.

1 белорусский рубль 159,97 тенге.

1 бразильский реал 87,12 тенге.

10 венгерских форинтов 13,4 тенге.

1 гонконгский доллар 67,2 тенге.

1 грузинский лари 186,61 тенге.

1 датская крона 73,47 тенге.

1 дирхам ОАЭ 142,26 тенге.

1 доллар США 522,49 тенге.

1 евро 548,88 тенге.

1 индийская рупия 6,16 тенге.

1000 иранский риал 12,4 тенге.

1 канадский доллар 367,41 тенге.

1 китайский юань 71,82 тенге.

1 кувейтский динар 1697,5 тенге.

1 кыргызский сом 6,02 тенге.

1 малазийский ринггит 117,49 тенге.

1 мексиканский песо 25,84 тенге.

1 молдавский лей 28,74 тенге.

1 норвежская крона 47,02 тенге.

1 польский злотый 128,37 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 139,06 тенге.

1 российский рубль 5,06 тенге.

1 СДР 686,12 тенге.

1 сингапурский доллар 387,6 тенге.

1 таджикский сомони 47,93 тенге.

1 тайский бат 15,3 тенге.

1 турецкая лира 14,95 тенге.

100 узбекских сумов 4,08 тенге.

1 украинская гривна 12,55 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 660,48 тенге.

1 чешская крона 21,89 тенге.

1 шведская крона 47,58 тенге.

1 швейцарский франк 584,44 тенге.

1 южноафриканский ранд 29,15 тенге.

100 южнокорейских вон 36,43 тенге.

1 японская иена 3,41 тенге.

экономика
валюта