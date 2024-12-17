7 тыс км автомобильных дорог отремонтируют до конца года

Среди ключевых достижений года выделяется завершение реконструкции четырех важных автодорожных коридоров, которые обеспечивают связь между основными регионами страны и международными транспортными маршрутами.
Завершена реконструкция автодороги Караганда — Алматы (879) км, которая является важнейшим связующим звеном между центральным и южным регионами страны.
Закончена реконструкция трассы Талдыкорган — Усть-Каменогорск (768 км), обеспечивающей транспортное сообщение между восточным и южным Казахстаном.
Завершены работы на участке Актобе — Кандыагаш (96 км), что способствует улучшению транспортного сообщения в Западном Казахстане.
Внесен вклад в развитие международного транспортного коридора с завершением реконструкции трассы Атырау — Астрахань (212 км), которая связывает Казахстан с Россией.
В целом, в 2024 году значительный прогресс был достигнут и в других областях дорожного строительства. Ремонтные и реконструкционные работы охватили более 7,5 тыс. км дорог, включая капитальные и средние ремонты, а также работы на дорогах местного значения.
В сфере железнодорожного транспорта продолжаются работы по ремонту магистральной железнодорожной сети, в 2024 году проведен ремонт на 1401 км (из них капитальный ремонт — 570 км, покомпонентный ремонт — 187 км и планово-предупредительный ремонт — 644 км).
Кроме того, в текущем году обновлены 143 пассажирских вагона, 185 локомотивов и 1,5 тыс грузовых вагонов. За 10 месяцев 2024 года в Казахстан было поставлено 113 новых пассажирских вагонов, а до конца года ожидается поставка еще 30 вагонов. Это позволит значительно улучшить комфорт и безопасность на железных дорогах, а также повысить пропускную способность пассажирских перевозок.
По итогам 11 месяцев 2024 года железнодорожным транспортом перевезено 19,2 млн пассажиров и 390,5 млн тонн грузов. Рост пассажирских перевозок составил 5,5% по сравнению с 2023 годом, что свидетельствует о повышении доверия к железнодорожным услугам.
Для развития туристического сегмента в 2024 году был запущен новый маршрут «Алматы — Туркестан — Ташкент — Алматы», который способствует привлечению туристов и популяризацию культурного обмена между Казахстаном и Узбекистаном. Все экскурсии сопровождаются профессиональными гидами, а для комфорта пассажиров предусмотрены современные автобусы. Этот проект стал важным шагом в развитии внутреннего и международного туризма, а также в стимулировании культурных и экономических связей между странами.
Для повышения пропускной способности и улучшения условий для перевозки грузов продолжаются работы по строительству четырех крупных железнодорожных проектов общей протяженностью 1,3 тыс км.
Среди них:
«Достык — Мойынты» (работы завершены на 75%).
«Обводная линия Алматы».
«Дарбаза — Мактаарал».
«Бахты — Аягоз».
Эти проекты направлены на развитие внутреннего железнодорожного сообщения и улучшение транзитного потенциала страны, что имеет стратегическое значение для транспортировки товаров и улучшения логистической инфраструктуры.