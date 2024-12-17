7 тыс км автомобильных дорог отремонтируют до конца года

Для развития туристического сегмента в 2024 году был запущен новый маршрут «Алматы — Туркестан — Ташкент — Алматы», который способствует привлечению туристов и популяризацию культурного обмена между Казахстаном и Узбекистаном. Все экскурсии сопровождаются профессиональными гидами, а для комфорта пассажиров предусмотрены современные автобусы. Этот проект стал важным шагом в развитии внутреннего и международного туризма, а также в стимулировании культурных и экономических связей между странами.