Мишустин отметил ведущую роль России в товарообороте Беларуси

«По итогам третьего квартала наша страна занимает первое место в товарообороте Беларуси (52,7%) и Армении (41,1%), и второе — в торговле с Казахстаном (18,7%), Узбекистаном (18%), Киргизией (23%)», — проинформировал премьер-министр РФ в интервью «Российской газете».
Мишустин подчеркнул, что Россия по-прежнему является крупнейшим поставщиком для государств СНГ. Так, российская сторона обеспечивает эти страны товарами и теми ресурсами, которые необходимы им устойчивого развития.
Премьер-министр также отметил, что Россия, как крупнейшая экономика в регионе, считается значимым рынком сбыта.
По словам российского премьера, страны СНГ в свою очередь являются для Москвы «ключевыми партнерами и ближайшими союзниками». Он подчеркнул, что общими усилиями проще противостоять некоторым вызовам и решать задачи по повышению качества жизни граждан и укреплению экономик.
«Объединение усилий, использование сильных сторон друг друга дают новые возможности для развития», — считает руководитель российского Кабмина.
Ранее Мишустин сообщал, что доля стран СНГ во внешней торговле России выросла до 16%, а взаимный товарооборот за три квартала текущего года прибавил более 11%.
Президент Беларуси Александра Лукашенко ранее говорил, что товарооборот республики с Россией прогнозируется на уровне 59−60 млрд долларов в 2024 году.
Российский лидер Владимир Путин также полагает, что к концу года этот показатель будет близок к названым Лукашенко цифрам.
По итогам 2023 года Беларусь и Россия наторговали на рекордные 53 млрд долларов, превысив на 6% показатель 2022-го.