Мишустин отметил ведущую роль России в товарообороте Беларуси

По словам российского премьера, страны СНГ в свою очередь являются для Москвы «ключевыми партнерами и ближайшими союзниками». Он подчеркнул, что общими усилиями проще противостоять некоторым вызовам и решать задачи по повышению качества жизни граждан и укреплению экономик.