Свердловчане накопили почти 290 миллионов рублей долгов за газ

Больше всего должников в Западном округе (Первоуральск, Арамиль, Красноуфимск, Полевской, Ревда). Жители этих городов задолжали за газ почти 115 млн рублей. Более 87 миллионов рублей не оплатили жители Южного округа (Каменск-Уральский, Сухой Лог, Богданович, Камышлов, Талица). Замыкает антирейтинг Горнозаводской округ (Нижний Тагил и пригород, Верхняя и Нижняя Салда, Качканар, Красноуральск, Кировград), жители которого задолжали 65,7 млн рублей.