Свердловчане накопили почти 290 миллионов рублей долгов за газ

По данным компании «ГАЗЭКС», потребители голубого топлива в Свердловской области задолжали за газ составила 289,8 миллиона рублей, из них просроченная более двух месяцев — 84,7 миллиона. Сумма задолженности по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13% (33,5 млн рублей).
Больше всего должников в Западном округе (Первоуральск, Арамиль, Красноуфимск, Полевской, Ревда). Жители этих городов задолжали за газ почти 115 млн рублей. Более 87 миллионов рублей не оплатили жители Южного округа (Каменск-Уральский, Сухой Лог, Богданович, Камышлов, Талица). Замыкает антирейтинг Горнозаводской округ (Нижний Тагил и пригород, Верхняя и Нижняя Салда, Качканар, Красноуральск, Кировград), жители которого задолжали 65,7 млн рублей.
Лучше всех платят по счетам жители Северного округа (Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск, Ивдель), они задолжали чуть больше 21,6 млн рублей.
«Самый злостный неплательщик проживает в Западном округе — в частном доме города Полевской. Он должен за голубое топливо 384 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе «ГАЗЭКС».
Кроме того, долги за газоснабжение есть и у предприятий сферы ЖКХ. Они задолжали за транспортировку газа 184,9 млн рублей.
В число злостных неплательщиков вошли североуральское МУП «Комэнергоресурс», МУП «Красноуральское теплоснабжающее предприятие», серовская ООО Вертикаль, карпинское МУП «Ресурс» и МУП Жилкомсервис-СЛ из Сухого Лога.