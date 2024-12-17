ЦБ обяжет российские банки запрашивать у заёмщиков подтверждение дохода

Данное правило должно заработать с 1 октября 2025 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно действующим нормам, российские банки могут выдавать россиянам кредит до 100 тысяч рублей без обязательного подтверждения заработка. При этом займы на более солидные суммы рассматриваются финансовыми учреждениями уже в частном порядке.
Российский регулятор хочет создать единый список документов, подтверждающий наличие доходов граждан, который был позволил исключить ситуации, когда россияне завышают свои заработки или предоставляют недостоверные сведения.
Ожидается, что в этот перечень войдут такие документы, как справка о зарплате потенциального заёмщика с его постоянного места работы и налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, пишут «Ведомости».
Ранее стало известно о том, что Сбербанк ввёл важное новшество для россиян с профилем на «Госуслугах».