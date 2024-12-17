В Индии приостановили тендер на строительство подлодок за более $6 млрд

На вооружении ВМС Индии стоят более 130 кораблей и подлодок, а также 143 самолета и 130 вертолетов различного назначения. Как писала The Times of India, численность кораблей и субмарин планируется нарастить до 175 к 2035 году. Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен избавиться от импортного вооружения и нарастить экспортные возможности страны. В частности, международный тендер на строительство подлодок стал частью обновленной политики в области оборонных закупок. Как отмечает Bloomberg, она требует, чтобы иностранные компании сотрудничали с местными и предоставляли им технологии для производства военной техники.