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В Индии приостановили тендер на строительство подлодок за более $6 млрд

Индийские подрядчики пожаловались на немецких и испанских участников тендера в нарушении требований о предоставлении технологий строительства подлодок. Стоимость контракта превышала $6 млрд.

Источник: AP 2024

Индия приостановила международный тендер на строительство шести подлодок для своих Военно-морских сил после жалоб подрядчиков на несоблюдение условий предоставления технологий, пишут Bloomberg и The Economic Times со ссылкой на источники.

Стоимость контракта составляла 430 млрд рупий (более $6 млрд). По данным изданий, индийские подрядчики пожаловались на несоблюдение условий тендера со стороны его немецких и испанских участников, что проявилось в ходе морских испытаний ключевых технологий строительства подлодок в июне. Каждая жалоба должна быть изучена, поэтому тендер приостановили на год, и ожидаются дальнейшие задержки, пишет The Economic Times.

«Характер и время подачи жалоб вызывают вопросы о том, не пытаются ли подрядчики приостановить проект, опасаясь потерять прибыль», — заявили источники Bloomberg, подчеркнув, что это произошло перед выбором победителя тендера.

Минобороны Индии в 2021 году включило в шорт-лист участников тендера немецкую ThyssenKrupp Marine Systems, испанскую Navantia, французскую Naval Group, южнокорейскую Daewoo и Рособоронэкспорт. Одним из главных условий для них стало оснащение подлодок воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах (ВНЭУ), которая увеличивает время нахождения под водой и снижает шум двигателей. К настоящему времени участниками тендера оставались Navantia и ThyssenKrupp Marine Systems в партнерстве с индийской государственной верфью Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. и частным судостроителем Larsen & Toubro Ltd.

На вооружении ВМС Индии стоят более 130 кораблей и подлодок, а также 143 самолета и 130 вертолетов различного назначения. Как писала The Times of India, численность кораблей и субмарин планируется нарастить до 175 к 2035 году. Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен избавиться от импортного вооружения и нарастить экспортные возможности страны. В частности, международный тендер на строительство подлодок стал частью обновленной политики в области оборонных закупок. Как отмечает Bloomberg, она требует, чтобы иностранные компании сотрудничали с местными и предоставляли им технологии для производства военной техники.