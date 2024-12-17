Каким значением завершит год курс тенге к доллару

Прогноз в отношении основных макроэкономических индикаторов Казахстана по итогам 2024 года представил Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Инфляция, тенге и нефть: основные макроэкономические вызовы 2025 года
Темпы роста мировой экономики в 2024—2025 годах стабилизируются вблизи отметки 3,2−3,3%, впервые за последние три года прерывая нисходящий тренд (МВФ, октябрьский доклад «Перспективы развития мировой экономики»). Приближение инфляции в США и ЕС к целевому показателю в 2% создаст условия для дальнейшей нормализации денежно-кредитных условий в этих странах. В сочетании с планами Китая смягчить монетарную политику и увеличить бюджетные расходы это будет стимулировать глобальную экономическую активность в 2025 году. Однако значительная неопределенность будет сохраняться в отношении перспектив торговых отношений между крупнейшими экономиками мира и возможных геополитических изменений после прихода новой администрации Белого дома.
Для Казахстана самый значительный риск в 2025 году может лежать в плоскости дальнейшего снижения цен на сырье из-за ожидаемого увеличения добычи сланцевой нефти в США, большей толерантности ОПЕК+ к текущим ценам (ряд ограничений истекает в первом квартале 2025 года). Такой сценарий может негативно сказаться на ключевых макроэкономических показателях (рост экономики, торговый баланс, счет текущих операций, поступления в бюджет и Нацфонд, курс нацвалюты, инфляция), серьезно затрудняя усилия по диверсификации экономики и улучшению благосостояния казахстанцев.
Экономика удерживается у отметки 4%+
На фоне стагнации добычи нефти и более низких цен на сырье рост экономики в текущем году сложится заметно ниже как прошлогоднего показателя в 5,1%, так и целевого уровня в 6%. Тем не менее ВВП страны в текущем году может превысить отметку 4% (за январь-сентябрь текущего года 4,1%) за счет роста в торговле, связи, транспорте, строительстве и сельском хозяйстве (выше 6%), поддерживаемых в том числе дополнительными трансфертами из Нацфонда.
Однако планируемое увеличение добычи сырья (до 97,2 млн тонн), реализация крупных инфраструктурных проектов и высокие бюджетные затраты (33,5 трлн тенге в 2025 году) могут перевесить негативное влияние низких цен на сырье и высоких процентных ставок. Эксперты финрынка ожидают увеличения ВВП в 2025 году на 4,4%.
Курс тенге может завершить 2024 год двузначным снижением и останется под давлением в 2025 году
После умеренного укрепления (на 1,7% по итогам 2023 года) курс нацвалюты к доллару может завершить 2024 год падением свыше 10% за счет значительного превышения внутреннего спроса на инвалюту над ее предложением.
В 2025 году курс USD/KZT может вырасти до 545,2 тенге (+6% к текущему значению). Давление на тенге могут оказать низкие цены на сырье, меньший объем добычи нефти из-за необходимости выполнения сделки ОПЕК+, замедление экономического роста у основных потребителей казахстанского сырья (КНР и ЕС), растущий импорт, в том числе из-за реализации инвестиционных проектов, ухудшение ожиданий по курсу, сложная геополитическая ситуация в регионе и общее бегство инвесторов от риска.
Борьба с инфляцией останется на повестке в 2025 году
Инфляция в РК по итогам 2024 года может сложиться ближе к верхней границе обновленного прогноза Национального банка РК на текущий год в 8−9% (если месячный ИПЦ составит 0,9% в декабре, то годовой показатель сложится на отметке 8,7%).
Слабеющий курс, стимулирующая бюджетная политика, реформы в платных услугах, отдельные внутренние экономические вызовы на стороне предложения товаров (н-р, низкая производительность труда, высокие производственные издержки, слабый эффект масштаба, высокая концентрация) и повышенные инфляционные ожидания будут препятствовать возврату ИПЦ к целевому таргету в 5% в следующие 12 месяцев. По ожиданиям аналитиков финрынка, инфляция в декабре 2025 года составит 9,5%.
Денежно-кредитные условия сохранятся жесткими
Уровень базовой ставки к концу 2024 года вернулся к его значению на январь 2024 года (то есть практически все снижение в течение года было нивелировано повышением ставки на 100 б.п. в ноябре).
При этом высокие проинфляционные риски в экономике могут потребовать более длительного удержания жестких монетарных условий в стране: через год базовая ставка прогнозируется на уровне 14,25% (-100 б.п. от текущего значения).
Таким образом, значение реальной ставки процента в экономике может снизиться с текущих 6,85% до 4,75%, что будет негативно сказываться на привлекательности тенговых активов и курсе нацвалюты при прочих равных условиях.
Корпоративное кредитование может замедлиться
Более высокие инфляция и базовая ставка могут негативно сказаться на динамике выдачи новых корпоративных кредитов и осложнят выполнение поставленной задачи по ежегодному приросту выдачи новых кредитов предпринимателям на уровне «не менее 20%» в 2025 году.
Отметим, драйвером роста выдачи корпоративных займов в текущем году выступает крупный бизнес (+24%) на фоне постепенного снижения стоимости их заемных ресурсов (-100 б.п. с начала года), реализации отложенного ранее спроса. При этом крупный бизнес имеет устойчивые ожидания по дальнейшему улучшению ценовых условий, что идет вразрез с последним изменением денежно-кредитной политики НБРК. Могут потребоваться дополнительные регуляторные стимулы.
В розничном кредитовании относительно небольшая общая задолженность (4,4% к ВВП по ипотеке, 9,8% к ВВП по потребительским займам), высокая конкуренция, широкая популярность рассрочек и высокий рост заработных плат (+11,3% с н.г.) будут балансировать такие факторы, как удорожание товаров и услуг, замедление притока новых клиентов (соотношение числа заемщиков к количеству занятого населения — 88%) и ужесточение регулирования.