Каким значением завершит год курс тенге к доллару

На фоне стагнации добычи нефти и более низких цен на сырье рост экономики в текущем году сложится заметно ниже как прошлогоднего показателя в 5,1%, так и целевого уровня в 6%. Тем не менее ВВП страны в текущем году может превысить отметку 4% (за январь-сентябрь текущего года 4,1%) за счет роста в торговле, связи, транспорте, строительстве и сельском хозяйстве (выше 6%), поддерживаемых в том числе дополнительными трансфертами из Нацфонда.