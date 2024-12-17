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Молодым мамам в Самарской области платят по 100 тысяч рублей: условия, ограничения, требования

САМАРА, 17 декабря, ФедералПресс. В Самарской области женщины, впервые ставшие мамами в возрасте от 18 до 25 лет, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об условиях и ограничениях, связанных с мерой поддержки, читайте в материале «ФедералПресс».

Выплаты предоставляются в рамках программы, направленной на поддержку молодых семей в регионе и повышение рождаемости среди молодежи. Порядок получения средств утвержден Приказом министерства социально-демографической и семейной политики региона от 5 ноября 2024 года № 821.

Кому положены выплаты.

Обязательные требования:

  • Дееспособность;
  • Гражданство РФ;
  • Место жительства (пребывания) на территории Самарской области;
  • Возраст мамы на момент рождения ребенка должен составлять от 18 до 25 лет включительно;
  • Ребенок должен быть рожден не ранее 1 сентября 2024 года;
  • Обращение за выплатой должно состояться в течение года со дня рождения ребенка.

Ограничения

Как уточнили в пресс-службе Большеглушицкого муниципального района, данная мера не предоставляется женщинам, ставшим мамами до 1 сентября этого года.

Также отмечается, что при рождении двух и более детей выплата осуществляется только на одного ребенка.

Куда обращаться.

Чтобы получить средства, необходимо обратиться с заявлением в управление соцзащиты или на социальный портал регионального министерства социально-демографической политики.