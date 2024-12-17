Молодым мамам в Самарской области платят по 100 тысяч рублей: условия, ограничения, требования

САМАРА, 17 декабря, ФедералПресс. В Самарской области женщины, впервые ставшие мамами в возрасте от 18 до 25 лет, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об условиях и ограничениях, связанных с мерой поддержки, читайте в материале «ФедералПресс».