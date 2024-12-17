Молодым мамам в Самарской области платят по 100 тысяч рублей: условия, ограничения, требования

Выплаты предоставляются в рамках программы, направленной на поддержку молодых семей в регионе и повышение рождаемости среди молодежи. Порядок получения средств утвержден Приказом министерства социально-демографической и семейной политики региона от 5 ноября 2024 года № 821.
Кому положены выплаты.
Обязательные требования:
- Дееспособность;
- Гражданство РФ;
- Место жительства (пребывания) на территории Самарской области;
- Возраст мамы на момент рождения ребенка должен составлять от 18 до 25 лет включительно;
- Ребенок должен быть рожден не ранее 1 сентября 2024 года;
- Обращение за выплатой должно состояться в течение года со дня рождения ребенка.
Ограничения
Как уточнили в пресс-службе Большеглушицкого муниципального района, данная мера не предоставляется женщинам, ставшим мамами до 1 сентября этого года.
Также отмечается, что при рождении двух и более детей выплата осуществляется только на одного ребенка.
Куда обращаться.
Чтобы получить средства, необходимо обратиться с заявлением в управление соцзащиты или на социальный портал регионального министерства социально-демографической политики.