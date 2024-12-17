Национальный инфраструктурный план Казахстана: 204 проекта до 2029 года

План состоит из четырёх основных направлений, каждое из которых решает важные задачи в развитии страны. Первое направление — энергетическая инфраструктура. В рамках 46 проектов планируется строительство и модернизация теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), гидроэлектростанций (ГЭС) и других энергетических объектов. Это обеспечит надёжное и бесперебойное энергоснабжение всех регионов Казахстана.