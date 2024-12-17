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Национальный инфраструктурный план Казахстана: 204 проекта до 2029 года

Правительство Казахстана утвердило Национальный инфраструктурный план до 2029 года, который включает 204 значимых проекта, направленных на модернизацию ключевых отраслей экономики, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

План состоит из четырёх основных направлений, каждое из которых решает важные задачи в развитии страны. Первое направление — энергетическая инфраструктура. В рамках 46 проектов планируется строительство и модернизация теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), гидроэлектростанций (ГЭС) и других энергетических объектов. Это обеспечит надёжное и бесперебойное энергоснабжение всех регионов Казахстана.

Второе направление — развитие транспортной инфраструктуры. В план вошли 59 проектов по реконструкции автомобильных дорог, расширению транспортных коридоров и модернизации железнодорожной сети. Эти меры позволят улучшить внутреннюю логистику и укрепят статус Казахстана как стратегического транспортного хаба на международном уровне.

Большое внимание уделено инфраструктуре водоснабжения и водоотведения. Из 204 проектов 89 направлены на строительство и обновление систем подачи и очистки воды. Особое внимание будет уделено сельским и удалённым регионам, где вопросы доступа к качественным водным ресурсам стоят особенно остро.

Цифровая инфраструктура стала четвёртым направлением, включающим 10 проектов. Они направлены на внедрение цифровых технологий, которые позволят эффективно мониторить и управлять инфраструктурными объектами, обеспечивая прозрачность и оперативность на всех этапах реализации инициатив.

Национальный инфраструктурный план до 2029 года нацелен на создание современного и устойчивого фундамента для развития экономики Казахстана, повышения качества жизни граждан и укрепления позиций страны на мировой арене.

экономика