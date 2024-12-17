В Хабаровске увеличат расходы на дороги и благоустройство в 2025 году

В 2025 году Хабаровск планирует потратить 1,72 млрд рублей на благоустройство города, из которых 1,4 млрд рублей направят на развитие и содержание дорожного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Средства пойдут на содержание улично-дорожной сети, ремонт дорог, обеспечение безопасности движения и приобретение новой спецтехники. В частности, 583,6 млн рублей выделят на содержание дорог, уборку улиц и внешнее благоустройство. На ремонт дорожного покрытия запланировано 567,6 млн рублей, а на меры по безопасности дорожного движения — 205,6 млн рублей. Для обновления автопарка спецтехники предусмотрен 51 млн рублей.
«В этом году из городского бюджета уже изысканы дополнительные 23 млн рублей на зимнее содержание дорог, в том числе уборку и вывоз снега. На эти средства также увеличено финансирование муниципальных учреждений и повышены зарплаты водителям, дорожным рабочим и машинистам», — отметили в мэрии.
Как добавили в администрации города, при поступлении дополнительных доходов в 2025 году финансирование на ремонт и содержание дорожного хозяйства будет увеличено.