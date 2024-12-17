В Хабаровске увеличат расходы на дороги и благоустройство в 2025 году

«В этом году из городского бюджета уже изысканы дополнительные 23 млн рублей на зимнее содержание дорог, в том числе уборку и вывоз снега. На эти средства также увеличено финансирование муниципальных учреждений и повышены зарплаты водителям, дорожным рабочим и машинистам», — отметили в мэрии.