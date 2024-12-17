С 1 января: стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока изменится

Индексация стоимости проезда в общественном транспорте запланирована на начало января. С 1 числа она вырастет, но, как и прежде, останется дифференцированной в зависимости от типа расчёта.
«При оплате транспортной картой или картой “Приморец “Социальная” проезд обойдется в 39 рублей (сейчас 35 рублей). При оплате любой банковской картой — 45 рублей (сейчас 39 рублей). Наличными будет стоить 50 рублей (сейчас 45 рублей). Поездка на трамвае, троллейбусе и фуникулёре будет стоить 30 рублей при оплате транспортной картой или картой “Приморец “Социальная” (сейчас 26 рублей), банковской — 35 (сейчас 28 рублей) и 44 рубля наличными (сейчас 39 рублей)”, — информируют специалисты администрации Владивостока.
Изменится также стоимость абонементов. Так, безлимитные поездки обойдутся пассажиру в 2560 рублей на один месяц, 40 поездок на автобусе — 1482 рубля, и 40 поездок на электрическом транспорте (троллейбус, трамвай, фуникулёр) — 1140 рублей.
Решение об индексации стоимости проезда было принято комиссией по вопросам регулирования цен администрации города на основании экономических расчётов, которые представили автотранспортные предприятия. Тем не менее перевозчики видят обоснованность индексации ещё выше той, которая будет проведена. Например, по мнению перевозчиков, проезд в автобусе должен стоить не менее 67 рублей, а на фуникулёре, в трамвае или троллейбусе и вовсе почти сотню — 94 рубля. Индексация будет проведена, но не столь высокая.
«Индексация тарифа во Владивостоке действительно в последние годы привела к повышению качества перевозок за счёт обновления транспорта. Такой результат стал возможен ещё и потому, что вопрос находится на личном контроле главы города Константина Шестакова, который следит за тем, чтобы перевозчики выполняли свои обязательства», — подчеркнул Максим Акульшин, заместитель главы администрации Владивостока.
За два минувших года, в период с 2022 по 2024 год, переводчики закупили свыше 160 новых автобусов. Для муниципального предприятия «ВПОПАТ-1» также было закуплено 15 автобусов большого класса и 5 автобусов среднего класса. Благодаря этому был проведён запуск двух новых маршрутов — № 11 и 22. Также был существенно расширен парк троллейбусов в столице Приморья. На 2025 год также есть планы по расширению городского парка общественного транспорта.