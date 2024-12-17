С 1 января: стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока изменится

Решение об индексации стоимости проезда было принято комиссией по вопросам регулирования цен администрации города на основании экономических расчётов, которые представили автотранспортные предприятия. Тем не менее перевозчики видят обоснованность индексации ещё выше той, которая будет проведена. Например, по мнению перевозчиков, проезд в автобусе должен стоить не менее 67 рублей, а на фуникулёре, в трамвае или троллейбусе и вовсе почти сотню — 94 рубля. Индексация будет проведена, но не столь высокая.