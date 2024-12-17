Ряду волгоградских предприятий позволят меньше платить в региональную казну

Предполагается, что подобная поддержка инновационным компаниям на региональном уровне позволит обеспечить технологическое лидерство страны. Ранее глава государства Владимир Путин распорядился, чтобы к 2030 году выручка от МТК выросла по сравнению с уровнем 2023 года в семь раз.