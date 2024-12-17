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Ряду волгоградских предприятий позволят меньше платить в региональную казну

Пониженную ставку по налогу на прибыль планируют ввести в волгоградском регионе для малых технологических компаний (МТК). Пока такое решение приняли депутаты комитета облдумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Предполагается, что подобная поддержка инновационным компаниям на региональном уровне позволит обеспечить технологическое лидерство страны. Ранее глава государства Владимир Путин распорядился, чтобы к 2030 году выручка от МТК выросла по сравнению с уровнем 2023 года в семь раз.

Пока же региональный бюджет будет получать от такого рода компаний налоговых поступлений на 5% меньше, чем от прочих предприятий: ставка налога на прибыль для них составит 12% против нынешних 17%.

«МТК выпускают продукцию или оказывают услуги с использованием передовых инновационных технологий. Дополнительные налоговые преференции позволят им направить освободившиеся средства на собственное развитие», — высказал свое мнение председатель профильного думского комитета Михаил Струк.

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