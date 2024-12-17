275,7 тысячи казахстанцев получили пособие по безработице в 2024 году

Общая сумма выплат составила 79,3 млрд тенге. Согласно действующему законодательству, уволенные работники имеют право на социальные выплаты сроком от 1 до 6 месяцев. Размер выплат зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние два года и может достигать 45% от потерянного дохода.
Для получения выплаты необходимо:
— Авторизоваться на портале eGov.kz.
— В разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу».
— Заполнить заявку и подписать её с помощью ЭЦП.
После подачи заявления в течение одного дня карьерный центр предложит актуальные вакансии. Если подходящая работа не найдена, статус безработного присваивается в течение трёх рабочих дней. Альтернативно услугу можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).
Кроме того, доступен проактивный формат назначения выплат: после регистрации в качестве безработного на мобильный телефон поступит SMS с предложением о назначении услуги. При подтверждении ответа выплата будет оформлена автоматически.
Социальная выплата из ГФСС предоставляется независимо от причин увольнения и направлена на поддержку граждан в период поиска новой работы.