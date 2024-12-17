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275,7 тысячи казахстанцев получили пособие по безработице в 2024 году

По состоянию на 1 декабря 2024 года выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) получили 275,7 тыс. человек, из которых 235,6 тыс. гражданам выплаты были назначены именно в текущем году, сообщает El.kz со ссылкой на Минтруда РК.

Источник: EL.kz

Общая сумма выплат составила 79,3 млрд тенге. Согласно действующему законодательству, уволенные работники имеют право на социальные выплаты сроком от 1 до 6 месяцев. Размер выплат зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние два года и может достигать 45% от потерянного дохода.

Для получения выплаты необходимо:

— Авторизоваться на портале eGov.kz.

— В разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу».

— Заполнить заявку и подписать её с помощью ЭЦП.

После подачи заявления в течение одного дня карьерный центр предложит актуальные вакансии. Если подходящая работа не найдена, статус безработного присваивается в течение трёх рабочих дней. Альтернативно услугу можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

Кроме того, доступен проактивный формат назначения выплат: после регистрации в качестве безработного на мобильный телефон поступит SMS с предложением о назначении услуги. При подтверждении ответа выплата будет оформлена автоматически.

Социальная выплата из ГФСС предоставляется независимо от причин увольнения и направлена на поддержку граждан в период поиска новой работы.

экономика
занятость