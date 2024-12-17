275,7 тысячи казахстанцев получили пособие по безработице в 2024 году

По состоянию на 1 декабря 2024 года выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) получили 275,7 тыс. человек, из которых 235,6 тыс. гражданам выплаты были назначены именно в текущем году, сообщает El.kz со ссылкой на Минтруда РК.