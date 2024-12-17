Технопарк «Жигулёвская долина» пополнился новыми резидентами

«Жигулевская долина» входит в тройку лучших технопарков, занимая второе место по эффективности в стране. На его площадке развивается более 300 инновационных и технологических предприятий. Комплексный подход к работе с такими проектами позволяет выращивать успешные, уверенные в себе компании, гордиться успехами наших разработчиков, которые выходят на всероссийский и даже международный уровень", — сказал Дмитрий Богданов.