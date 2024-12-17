В Ростовской области с 1 января семьям с детьми проиндексируют соцвыплаты

В Ростовской области с 1 января 2025 года социальные пособия для семей с детьми проиндексируют на 4,5%. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
В документе отмечается, что после индексации пособие на ребенка составит 548 рублей, ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей — 1089 рублей, выплата на питание детей — 1435 рублей, ежемесячная выплата на детей, которым один-два года — 1086 рублей, за рождение одновременно троих и более детей — 85 576 рублей.
В донском правительстве отметили, что сейчас в области меры соцподдержки получают более 200 тысяч семей.