В Ростовской области с 1 января семьям с детьми проиндексируют соцвыплаты

В документе отмечается, что после индексации пособие на ребенка составит 548 рублей, ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей — 1089 рублей, выплата на питание детей — 1435 рублей, ежемесячная выплата на детей, которым один-два года — 1086 рублей, за рождение одновременно троих и более детей — 85 576 рублей.