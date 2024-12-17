Скоростную «Ласточку» с 13 января продлят до Новокуйбышевска

В Самарской области с 13 января 2025 года скоростной электропоезд «Ласточка» продлит свой маршрут и будет курсировать до станции Новокуйбышевская. Электрички будут ходить три раза в день по маршруту Тольятти — Самара — Новокуйбышевск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.