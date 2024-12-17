Скоростную «Ласточку» с 13 января продлят до Новокуйбышевска

В Самарской области с 13 января 2025 года скоростной электропоезд «Ласточка» продлит свой маршрут и будет курсировать до станции Новокуйбышевская. Электрички будут ходить три раза в день по маршруту Тольятти — Самара — Новокуйбышевск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Поезда будут делать остановки на станциях Парк Дружбы Народов, Соцгород и Липяги. От Самары до Новокуйбышевска можно будет доехать всего за 20 минут. Полный маршрут до Тольятти займет 2 часа 19 минут. Кроме того, планируется ежедневный вечерний рейс из Новокуйбышевска в Тольятти.
В зависимости от загруженности для удобства пассажиров «Ласточки» будут курсировать пятивагонными или десятивагонными составами. Билет от Самары до Новокуйбышевска обойдется в 57,4 рубля. Для школьников, студентов и подростков от 7 до 17 лет предусмотрена скидка 50%.