Из Сочи в Шарджу в ОАЭ запустят прямые авиарейсы

Полеты будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Шарджи намечен на 08:35 по местному времени, прилет в Сочи — в 11:30. Время в пути составит три часа 55 минут. Вылет из российского аэропорта запланирован на 12:30, а посадка в ОАЭ в 17:15 (время местное). В пути пассажиры проведут три часа 45 минут.