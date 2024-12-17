Из Сочи в Шарджу в ОАЭ запустят прямые авиарейсы

Из аэропорта Сочи запустят прямые авиарейсы в Шарджу. Полеты по новому международному направлению будет выполнять бюджетная авиакомпания из ОАЭ на комфортабельных Airbus A-320.
Старт полетной программы по маршруту Сочи — Шарджа запланирован на 27 июня 2025 года, сообщили в воздушной гавани курорта.
Полеты будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Шарджи намечен на 08:35 по местному времени, прилет в Сочи — в 11:30. Время в пути составит три часа 55 минут. Вылет из российского аэропорта запланирован на 12:30, а посадка в ОАЭ в 17:15 (время местное). В пути пассажиры проведут три часа 45 минут.
Ранее сообщалось, что на ремонт аэропорта Сочи направят 9,8 млрд рублей.