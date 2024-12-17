Средняя пенсия в Воронежской области составила 19,5 тыс рублей

В Воронежской области средний размер назначенных пенсий по состоянию на 1 октября 2024 года составил 19 509,1 рубля, увеличившись за год на 7,1%. Тем не менее, учитывая изменения индекса потребительских цен, в реальном выражении зафиксировано снижение на 2,3%. Информацию опубликовал Воронежстат в понедельник, 16 декабря.
Соотношение среднего размера выплат к величине прожиточного минимума пенсионеров в Воронежской области достигло 165,8%. Средние размеры разных видов пенсий в регионе составляют:
- у работающих пенсионеров — 16 296,8 рубля;
- у неработающих пенсионеров — 20 171,1 рубля;
- пенсия по старости — 20 874,4 рубля;
- пенсия по инвалидности — 12 144,3 рубля;
- пенсия по потере кормильца — 15 056 рублей.
— Пенсию по старости получали 81,8% пенсионеров, состоящих на учете в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Воронежской области. Кроме того, в структуре численности пенсионеров по видам пенсионного обеспечения на получателей социальных пенсий приходилось 6,5%, по инвалидности — 6,4%, по случаю потери кормильца — 3,8%. Другие виды пенсионного обеспечения получали 1,5% пенсионеров, — рассказали в Воронежстате.
На 1 октября 2024 года численность пенсионеров в Воронежской области составила 697,1 тыс. человек. Количество работающих пенсионеров по сравнению с октябрем 2023-го увеличилось на 4,4% и составило 119,1 тыс. человек.
Ранее стало известно, как в 2025 году будут повышаться пенсии работающих пенсионеров в Воронежской области. Индексация будет проходить в два этапа — в феврале и апреле.