Средняя пенсия в Воронежской области составила 19,5 тыс рублей

— Пенсию по старости получали 81,8% пенсионеров, состоящих на учете в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Воронежской области. Кроме того, в структуре численности пенсионеров по видам пенсионного обеспечения на получателей социальных пенсий приходилось 6,5%, по инвалидности — 6,4%, по случаю потери кормильца — 3,8%. Другие виды пенсионного обеспечения получали 1,5% пенсионеров, — рассказали в Воронежстате.