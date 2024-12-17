Недавно рудник, на котором погиб человек, закрывали

Обвал пород под землей на объекте АО «ГМК “Дальполиметалл” привел к смерти рабочего. Еще 10 человек покинули место происшествия самостоятельно.
Что известно на данный момент.
Трагедия произошла рано утром во вторник. Начальник участка вызвал на место «горного удара с обрушением пород» (так называется ЧП на профессиональном языке горняков) специалистов-спасателей из ВГСЧ в 8:05 местного времени.
Один из находившихся под землей человек серьезно пострадал. Мужчина в возрасте 51 года работал подрывником грунта в руднике. Он проработал в «Дальполиметалле» около 20 лет и считался одним из самых опытных специалистов. У него остались жена и двое детей.
«В ходе проведения взрывных работ не были приняты меры, чтобы обеспечить безопасность людей. В результате произошел обвал грунта, и 51-летний взрывник погиб», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.
Человека вытащили на поверхность ещё живым. Он был в сознании и разговаривал. К сожалению, по дороге в больницу у него была зафиксирована клиническая смерть, и попытки реанимации не увенчались успехом.
Всего под землей было 11 человек. Восемь из них покинули место происшествия сразу. Еще двое вышли на поверхность, когда спасатели поднимали пострадавшего взрывника. Никто из остальных десяти человек серьезно не пострадал.
Уже возбуждено уголовное дело по факту гибели человека.
«Не были приняты меры к сохранению жизни человека», — сообщила представитель СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
На месте событий был произведен осмотр и опрошены свидетели. Прокуратура города Дальнегорска в свою очередь провела проверку условий безопасности на производстве, включая соблюдение прав работников.
«По итогам проверки будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и соблюдения прав работников», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
«Несчастливый» рудник.
Телеграмм-каналы Дальнегорска между тем пишут, что в феврале текущего года суд принял решение о временном прекращении деятельности рудника «Южный» на один месяц. Причиной послужило обнаружение Ростехнадзором нарушений в работе предприятия, которые, по мнению ведомства, представляли угрозу для безопасности сотрудников.
В конце ноября суд принял решение о временном прекращении работы на ещё одном руднике «Дальполиметалла» — «Николаевском».
Там же в Дальнегорске в 2021 году на руднике «Королевский» произошло пять обрушений породы. Трое человек получили тяжелые травмы и двое погибло.
В апреле 2023 года ЧП произошло на пульпонасосной станции главного корпуса центральной обогатительной фабрики. Во время взрыва трубы серьезно пострадал сотрудник. Мужчине оторвало руку.
В конце января 2024 года на шахте «Николаевская» произошло задымление на уровне 275 метров под землёй. К счастью, никто не пострадал.