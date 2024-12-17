Сельхозпредприятие из Хабаровского края оштрафовали за применение пестицидов

Сельскохозяйственное предприятие привлекли к ответственности в Хабаровском крае. Россельхознадзор выявил нарушения правил применения пестицидов. Постановления вступили в силу 3 декабря. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Нарушения нашли во время внеплановой проверки, которая проводилась летом текущего года. Специалисты оценили соблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции.
Компания выращивает семена масличных культур в Бикинском районе. В 2023 и 2024 годах на полях применялись пестициды и агрохимикаты.
«В рамках проведенной проверки инспекторами Россельхознадзора были отобраны пробы сельскохозяйственной продукции, которые направлены на исследование в ФГБУ “ЦОК АПК” и хабаровский филиал ФГБУ “НЦБРСП”. Также был проведен анализ предоставленного журнала учета применения пестицидов и агрохимикатов за 2024 год», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Оказалось, что компания не обеспечила безопасность применения пестицидов и агрохимикатов. Так, допущен оборот пестицидов с действующим веществом, который не внесен в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в России.
Также допущен оборот пестицидов, не отображенных в журнале учета за 2024 год и во ФГИС «Сатурн».
21 ноября юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафов. Штрафы оплачены.