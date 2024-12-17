Омичи смогли отсудить более трёх миллионов рублей за некачественный дом

Оказалось, застройщик скрыл недостатки выполненных работ перед продажей дома. В итоге семья купила земельный участок и жилой дом 135,7 кв. м за 3 миллиона 560 тысяч рублей ненадлежащего качества. Обратившись в суд, они потребовали компенсацию. Сначала застройщик не хотел платить, но после того, как судебные приставы арестовали счета компании, деньги поступили на счёт обманутых омичей в размере 3 миллиона 15 тысяч рублей.