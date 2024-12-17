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Омичи смогли отсудить более трёх миллионов рублей за некачественный дом

Застройщик не предупредил о скрытых недостатках.

Источник: Аргументы и факты

Омские судебные приставы заставили строительную компанию выплатить владельцам нового дома моральный ущерб и неустойку.

Оказалось, застройщик скрыл недостатки выполненных работ перед продажей дома. В итоге семья купила земельный участок и жилой дом 135,7 кв. м за 3 миллиона 560 тысяч рублей ненадлежащего качества. Обратившись в суд, они потребовали компенсацию. Сначала застройщик не хотел платить, но после того, как судебные приставы арестовали счета компании, деньги поступили на счёт обманутых омичей в размере 3 миллиона 15 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что об омиче, который притворился курткой, чтобы спрятаться от судебных приставов. 43-летний иностранец, незаконно пребывающий в селе Петровка Омского района, угрожал причинить тяжкий вред здоровью омича, в связи с чем в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело согласно ст. 119 УК РФ.