Тонны опасной красной икры очутились в Волгоградской области

Как сообщили V102.RU в ведомстве, зернистая соленая икра была произведена в Калужской области ООО «Тайм Фиш» и направлена в конце ноября в торговые точки в трех регионах.
Однако при анализе системы «Меркурий» выяснилось, что электронные ветеринарные сопроводительные документы на данную продукцию 10 декабря 2024 года были аннулированы в связи с тем, что она была произведена из нелогичного объема. Таким образом, икра горбуши была введена в оборот с использованием сырья неизвестного происхождения, что, в свою очередь, не обеспечивает прослеживаемость продукции при ее производстве и является нарушением.
Должностными лицами управления все записи журналов в системе «Меркурий» аннулированы. В адреса хозяйствующих субъектов направлены письма о необходимости изъятия некачественной и небезопасной продукции из оборота, ее утилизации или уничтожении. Предприятиям объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме того, по данным случаям проинформированы органы прокуратуры для принятия соответствующих мер реагирования в рамках компетенции и Роспотребнадзор по изъятию продукции из оборота.