Тонны опасной красной икры очутились в Волгоградской области

Однако при анализе системы «Меркурий» выяснилось, что электронные ветеринарные сопроводительные документы на данную продукцию 10 декабря 2024 года были аннулированы в связи с тем, что она была произведена из нелогичного объема. Таким образом, икра горбуши была введена в оборот с использованием сырья неизвестного происхождения, что, в свою очередь, не обеспечивает прослеживаемость продукции при ее производстве и является нарушением.