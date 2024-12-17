Обустройством Камской долины в Перми может заняться столичный застройщик

Общая площадь нежилой застройки составляет 14,29 гектаров. Участки расположены по другую сторону дороги от ТРК «СпешиLove», в границах улиц Короленко, Маршала Жукова и Спешилова. Для освоения территории необходимо будет снести шесть объектов, среди них здание склада, административное здание и баня.