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Обустройством Камской долины в Перми может заняться столичный застройщик

Общая площадь нежилой застройки составляет 14,29 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

Московская группа компаний «Эталон» планирует застроить участок в Камской долине. Для данного проекта была специально создана дочерняя компания «СЗ “Эталон Камская долина”». Об этом со ссылкой на девелопера пишет «Коммерсант-Прикамье».

По информации издания, компания готова принять участие в будущем аукционе на право комплексного развития территории (КРТ) в районе Камской долины.

Общая площадь нежилой застройки составляет 14,29 гектаров. Участки расположены по другую сторону дороги от ТРК «СпешиLove», в границах улиц Короленко, Маршала Жукова и Спешилова. Для освоения территории необходимо будет снести шесть объектов, среди них здание склада, административное здание и баня.

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