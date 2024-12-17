Обустройством Камской долины в Перми может заняться столичный застройщик

Московская группа компаний «Эталон» планирует застроить участок в Камской долине. Для данного проекта была специально создана дочерняя компания «СЗ “Эталон Камская долина”». Об этом со ссылкой на девелопера пишет «Коммерсант-Прикамье».
По информации издания, компания готова принять участие в будущем аукционе на право комплексного развития территории (КРТ) в районе Камской долины.
Общая площадь нежилой застройки составляет 14,29 гектаров. Участки расположены по другую сторону дороги от ТРК «СпешиLove», в границах улиц Короленко, Маршала Жукова и Спешилова. Для освоения территории необходимо будет снести шесть объектов, среди них здание склада, административное здание и баня.