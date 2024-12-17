Белстат: белорусы тратят в магазинах в среднем 26,3 рубля в день

В сообщении говорится, что с начала 2024 года в среднем белорусы в день тратили в магазинах 26,3 рубля против 22,6 рубля за аналогичный период 2023 года. Также в Белстате проинформировали, что розничный товарооборот в период с января по ноябрь составил 80,8 миллиарда рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к такому же периоду 2023 года.