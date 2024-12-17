Белстат: белорусы тратят в магазинах в среднем 26,3 рубля в день

Белстат сообщил, что белорусы тратят в магазинах в среднем 26,3 рубля в день. Подробности рассказали в пресс-службе Национального статистического комитета.
В сообщении говорится, что с начала 2024 года в среднем белорусы в день тратили в магазинах 26,3 рубля против 22,6 рубля за аналогичный период 2023 года. Также в Белстате проинформировали, что розничный товарооборот в период с января по ноябрь составил 80,8 миллиарда рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к такому же периоду 2023 года.
В ведомстве отметили, что розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95% розничного товарооборота Беларуси, за указанный период составил 76,8 миллиарда рублей, или 112,8% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года.
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