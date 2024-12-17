В Лесосибирске 900 жителей до конца года переселятся из аварийного жилья

В региональном минстрое рассказали, что с начала действия программы в Лесосибирске получили выплаты на приобретение нового жилья 2600 человек (60 тысяч квадратных метров аварийного жилья). В новом микрорайоне на улицах Портнягина и Пионерская построили 13 многоквартирных домов. Полностью готовы 10 многоэтажек, часть из них начали заселять с прошлого года.