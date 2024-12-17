В Лесосибирске 900 жителей до конца года переселятся из аварийного жилья

Программа переселения из аварийного жилья в Красноярском крае выполнена почти полностью. С 2019 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» более 16 тысяч человек переехали из аварийных домов общей площадью 265 тысяч квадратных метров.
Остался последний «штрих» — до конца года получат ключи от новых квартир около двух тысяч жителей края в Енисейском и Бирилюсском районах. Завершается строительство домов для переселения в городах Боготол и Дивногорск. И в городе Лесосибирске планируют скорейшее новоселье 900 человек.
В региональном минстрое рассказали, что с начала действия программы в Лесосибирске получили выплаты на приобретение нового жилья 2600 человек (60 тысяч квадратных метров аварийного жилья). В новом микрорайоне на улицах Портнягина и Пионерская построили 13 многоквартирных домов. Полностью готовы 10 многоэтажек, часть из них начали заселять с прошлого года.