В Минтруда рассказали, сколько раз в год можно работать в выходные

При этом если в компании пятидневная рабочая неделя, наниматель не может решать, когда сотрудникам отрабатывать перенесенный рабочий день после длинных выходных. Переносы рабочего времени в Беларуси устанавливаются правительством. В то же время работник не может отказаться от переноса рабочего дня.