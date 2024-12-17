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В Минтруда рассказали, сколько раз в год можно работать в выходные

Сотрудник может работать не более 12 выходных дней в течение календарного года. Эта касается людей, которые трудятся по пятидневному рабочему графику с выходными в субботу и воскресенье. Работа в выходные оформляется соответствующим приказом или распоряжением нанимателя, сообщили в Минтруда.

В таком документе должны быть прописаны условия компенсации за работу в выходной. При этом за каждый час работы в праздничные и выходные полагается доплата. При сдельной оплате труда она не ниже сдельных расценок, при повременной — не ниже часовых тарифных ставок.

При этом если в компании пятидневная рабочая неделя, наниматель не может решать, когда сотрудникам отрабатывать перенесенный рабочий день после длинных выходных. Переносы рабочего времени в Беларуси устанавливаются правительством. В то же время работник не может отказаться от переноса рабочего дня.

Если во время переноса рабочих дней человек был в отпуске или на больничном, отрабатывать его не нужно.

экономика
занятость