Собянин рассказал о реализации нацпроекта «Производительность труда» в Москве

Предприятия значительно повысили свои показатели. Так, производительность труда на пилотных потоках выросла в среднем на 53 процента, время протекания процессов и не используемые в производстве материалы снизились на 34 процента, а зарплата увеличилась почти на 30 процентов по сравнению с показателями 2021 года.