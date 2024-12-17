Собянин рассказал о реализации нацпроекта «Производительность труда» в Москве

Все компании — участники нацпроекта «Производительность труда» завершили пилотный этап, их общий экономический эффект составил более 13,5 миллиарда рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
«В нацпроекте приняли участие 419 столичных предприятий. Основная часть из них — это обрабатывающие производства, представители торговли и строительства», — отметил мэр Москвы.
Предприятия значительно повысили свои показатели. Так, производительность труда на пилотных потоках выросла в среднем на 53 процента, время протекания процессов и не используемые в производстве материалы снизились на 34 процента, а зарплата увеличилась почти на 30 процентов по сравнению с показателями 2021 года.
Кроме того, компании смогли оптимизировать производственные процессы, научились рациональнее использовать ресурсы и рабочее пространство.
Нацпроект также способствует повышению квалификации работников. Методам бережливого производства обучены свыше четырех тысяч сотрудников.
Более 800 человек стали сертифицированными тренерами. Они будут помогать своим коллегам и дальше внедрять на предприятиях культуру постоянных улучшений.
Повышать производительность труда на предприятиях в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» планируется и в дальнейшем.