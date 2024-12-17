Рост ВВП Беларуси продолжает замедляться

Всего, по данным ведомства, внутренний валовый продукт Беларуси за 11 месяцев текущего года составил 224,2 миллиарда рублей. При этом месяцем ранее экономика страны росла с темпом в 4,2% и составляла 204,3 миллиарда рублей.
Несмотря на замедление роста белорусской экономики, этот показатель укладывается в прогноз правительства. Власти поставили задачу увеличить ВВП страны по итогам текущего года на 3,8%.
Напомним, что по итогам работы в январе — июле экономика страны выросла сразу на 5,5%, за январь — август она увеличилась на 4,9%, а за январь — сентябрь — на 4,5%. В планах на следующий год нарастить внутренний валовый продукт на 4,1%.
При этом Евразийский банк развития прогнозирует, что ВВП республики по итогам 2025-го вырастет всего на 2,6%. По прогнозам финансовых аналитиков, в 2026-м ВВП в Беларуси прирастет на 1,9%, а в 2027-м — на 1,5%.