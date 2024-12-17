В Подмосковье достроили первую платную региональную дорогу

Дорога Виноградово—Болтино—Тарасовка (прежнее название хорды) была запланирована еще в 2011 году. 30 января 2018 года правительство области заключило концессионное соглашение о строительстве дороги. В том же году местные жители и экологи, выступавшие против строительства, обратились в Верховный суд с иском об отмене проекта планировки территории для трассы, но проиграли.