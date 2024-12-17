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В Подмосковье достроили первую платную региональную дорогу

Правительство Московской области завершило строительство Мытищинской скоростной хорды новой четырехполосной дороги, соединяющей Ярославское и Дмитровское шоссе. Это первая платная трасса регионального значения в Подмосковье. Объект построен в рамках концессионного соглашения между областным правительством и группой ВИС. Движение по трассе откроется сегодня, 17 декабря, вечером.

Источник: РИА "Новости"

Дорога Виноградово—Болтино—Тарасовка (прежнее название хорды) была запланирована еще в 2011 году. 30 января 2018 года правительство области заключило концессионное соглашение о строительстве дороги. В том же году местные жители и экологи, выступавшие против строительства, обратились в Верховный суд с иском об отмене проекта планировки территории для трассы, но проиграли.

Строительство велось с 2021 года. Капитальные затраты составили 50,1 млрд руб. (финансовый партнер концессии — Газпромбанк), из них 7,7 млрд руб.— средства областного бюджета. На этапе заключения соглашения в 2018 году трасса оценивалась в 30,7 млрд руб.

После запуска движения дорога будет работать в тестовом бесплатном режиме, который завершится, как пояснили в ВИС, после окончания «юридических процедур». На трассе будет действовать безбарьерная система оплаты «Свободный поток». Тарифы еще не утверждены. Мособлдума подготовила поправки к региональному КоАП о введении с 1 января штрафа от 3 тыс. до 15 тыс. руб. за неоплату проезда.

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