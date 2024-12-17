В Самаре семь управляющих компаний не стали убирать снег

В списке недобросовестных УК оказались: ООО «Мир», ООО «Формула ЖКХ», ООО «Атал», ООО «Железнодорожная», ООО «УК “Коммунальный Сервис”», ООО «Индустрия» и МП Самары «Жилсервис».
Помимо этого, вопросы возникли к управляющим организациям в Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Сергиевском, Красноярском и Кинельском районах.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил руководству ГЖИ провести встречу с каждым руководителем управляющей организации, которых в регионе насчитывается 354.
Как отметил губернатор, каждый из трех заместителей главы Госжилинспекции ежедневно должен принимать по 15 руководителей УК, заполнять опросные листы и предоставлять методички для УК. Курировать процесс будет врио министра ЖКХ Самарской области Михаил Белоусов.