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В Самаре семь управляющих компаний не стали убирать снег

В Самаре семь управляющих компаний не организовали уборку снега на придомовых территориях. Об этом заявил врио руководителя Государственной жилищной инспекции региона Евгений Федюкин на оперативном совещании в областном правительстве.

Источник: Коммерсантъ

В списке недобросовестных УК оказались: ООО «Мир», ООО «Формула ЖКХ», ООО «Атал», ООО «Железнодорожная», ООО «УК “Коммунальный Сервис”», ООО «Индустрия» и МП Самары «Жилсервис».

Помимо этого, вопросы возникли к управляющим организациям в Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Сергиевском, Красноярском и Кинельском районах.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил руководству ГЖИ провести встречу с каждым руководителем управляющей организации, которых в регионе насчитывается 354.

Как отметил губернатор, каждый из трех заместителей главы Госжилинспекции ежедневно должен принимать по 15 руководителей УК, заполнять опросные листы и предоставлять методички для УК. Курировать процесс будет врио министра ЖКХ Самарской области Михаил Белоусов.

ЖКХ