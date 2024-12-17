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Белстат: доходы населения выросли на 9,5%

МИНСК, 17 дек — Sputnik. Реальные доходы белорусов за 10 месяцев текущего года выросли на 9,5%, сообщили в пресс-службе Белстата.

Источник: Sputnik.by

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 21,9%».

говорится в сообщении профильного ведомства.

В пресс-службе комитета обратили внимание, что доходы от предпринимательской и другой деятельности, которая приносит доход, составили 7,8%. На доходы от собственности и другие доходы приходится всего 4,7%.

По последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в октябре 2024 года составила 2 363,4 рубля. Всего за месяц она выросла на 49,5 рубля.

Самая высокая зарплата, согласно статистике, отмечается в белорусской столице, а самая низкая — в Могилевской области. Так, в Минске средняя заработная плата в октябре составила 3149,4 рубля, а в Могилевской области — 1974,6 рубля.

Больше всего получали белорусы, занятые в сфере информационных технологий, — 7205,7 рубля. Немногим меньше у работников пассажирского воздушного транспорта — 6700,9 рубля.

экономика