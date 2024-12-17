Где легко и быстро найти работу в Казахстане

«Enbek.kz также предлагает гражданам другие цифровые услуги в сфере занятости, такие как регистрация в качестве ищущего работу, получения статуса безработного. После чего там же можно подать заявление на назначение соцвыплаты по потере работы или трудоустроиться на субсидируемые государством рабочие места. Присоединяйтесь к тысячам пользователей, уже нашедших работу через enbek.kz».