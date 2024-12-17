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Постановление: в Сурхандарье построят туристские центры, в Кашкадарье — всесезонный курорт

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. С целью повышения туристического потенциала страны и создания новых рабочих мест президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на улучшение туристской инфраструктуры, а также строительство современных сервисных и туристских объектов в горно-рекреационных зонах Сурхандарьинской области.

Источник: Хокимият Сурхандарьинской области

К разработке мастер-планов будущих туристических объектов привлекли специалистов из ведущих узбекских и зарубежных компаний, а также администрацию области и министерство экономики и финансов.

В будущих центрах разместят современные комплексы оказания услуг и объектов туристской инфраструктуры. Они будут построены на территории кишлаков Омонхона в Байсунском районе, Сангардак в Сарыасийском районе и на прибрежной территории водохранилища Октепа в Джаркурганском районе.

Туристские центры «Омонхона», «Сангардак» и «Обихаёт» займут территории площадью 220,5 га, 615 га и 110 га соответственно.

Согласно документу, для развития и управления туристскими центрами в форме госучреждения будет создана дирекция по развитию и управлению туристской инфраструктурой в Сурхандарьинской области.

Земельные участки общего пользования на территории туристских центров будут выделяться для строительства объектов инфраструктуры и социального значения государственным органам и предприятиям на праве постоянного пользования.

На территории туристских центров пустующие земельные участки, предназначенные для предпринимательской и градостроительной деятельности, выставят на электронные онлайн-аукционные торги с условием оплаты в рассрочку в равных долях в течение 10 лет для строительства в 2025 — 2027 годы на указанных территориях гостиниц, семейных гостевых домов, комплексов оказания услуг и мест отдыха с привлечением частных инвестиций.

Кроме того, принято постановление президента, направленное на развитие туристско-рекреационной зоны «Гелон» в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области.

Согласно документу, в Гелоне будет реализован проект, который предполагает строительство современного всесезонного курорта с гостиничными комплексами, культурными и развлекательными объектами.

Туристская зона разместится на территории площадью 2,9 тысячи гектаров в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области. Инвестиционный проект будет реализован в три этапа в течение 2024 — 2030 годов.

Ключевыми этапами реализации проекта являются создание необходимой инфраструктуры и улучшение транспортных сетей, а также привлечение иностранных и отечественных инвесторов.

Для управления проектом и реализации строительства объектов, соответствующих генеральному плану, будет создана дирекция туристско-рекреационной зоны.

В рамках этого проекта предусмотрены меры по защите экологии, включая инвентаризацию земель, контроль за соблюдением экологических стандартов, минимизацию воздействия на окружающую среду.

экономика
туризм и отдых
строительство