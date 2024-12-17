Постановление: в Сурхандарье построят туристские центры, в Кашкадарье — всесезонный курорт

На территории туристских центров пустующие земельные участки, предназначенные для предпринимательской и градостроительной деятельности, выставят на электронные онлайн-аукционные торги с условием оплаты в рассрочку в равных долях в течение 10 лет для строительства в 2025 — 2027 годы на указанных территориях гостиниц, семейных гостевых домов, комплексов оказания услуг и мест отдыха с привлечением частных инвестиций.