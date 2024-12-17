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В Омской области вводится туристический налог в 22 муниципальных образованиях

С 1 января 2025 года в 22 муниципальных образованиях Омской области начнет действовать туристический налог.

Это связано с введением новой главы 33.1 Налогового кодекса РФ. Налог будет применяться в Омске и ряде сельских поселений, таких как Омский, Любинский и Кормиловский районы.

Ставка составит 1% от стоимости услуги временного проживания, при этом минимальная сумма налога за сутки составит 100 рублей. Владельцы гостиниц обязаны уплачивать налог даже при его минимальном размере. Льготы предусмотрены для определенных категорий граждан — Герои России, ветераны и инвалиды боевых действий будут освобождены от уплаты.

налоги