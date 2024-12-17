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The Economic Times: российская «Калинка» — головная боль для Маска и кошмар для Украины

Россия разработала новую специальную систему мониторинга под названием «Калинка» для обнаружения и нейтрализации сигналов спутников Starlink компании SpaceX. Система Starlink является ключевым средством связи для украинских военных: ее используют для управления беспилотниками, артиллерийским огнем и поддержания защищенной связи на поле боя. Так вот российскую «Калинку» уже называют «убийцей Starlink», пишет The Economic Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Что такое система «Калинка»

Согласно статье, «Калинка», разработанная российским Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), может ознаменовать значительное достижение в области радиоэлектронной борьбы. По словам председателя ЦБСТ Андрея Безрукова, система может определять местоположение беспилотников, лодок и других устройств, подключенных к терминалам Starlink, в радиусе до 15 километров. Как пояснил Безруков, дальность обнаружения Калинки зависит от таких факторов, как рельеф местности и электронные системы, развернутые силами противника. «Калинка» даже может обнаруживать терминалы связи, подключенные к Starshield — военизированной версии Starlink.

Безруков отметил, что сроки массового производства будут зависеть от спроса со стороны российских сил, действующих в зонах конфликта.

«Калинка» уже интегрируется в различные платформы, включая лодки, гидроциклы и вертолеты, чтобы повысить ее универсальность в различных ландшафтах и ​​условиях.

Роль Starlink на Украине

Starlink — спутниковая интернет-система, которая использует созвездие малых спутников на низкой околоземной орбите для предоставления высокоскоростного широкополосного доступа по всему миру. Ее развертывание на Украине сыграло важную роль в поддержании связи в районах с поврежденной инфраструктурой. ВСУ используют Starlink для координации военных операций, включая удары беспилотников по российским целям, и для связи на поле боя в режиме реального времени.

Контрмеры России

Разработка Россией системы «Калинка» рассматривается как прямой ответ на успешное использование Украиной Starlink.

Нарушая сигналы Starlink, Россия стремится нейтрализовать технологическое преимущество Украины.

Способность системы «Калинка» идентифицировать и нацеливать как стационарные, так и мобильные терминалы Starlink может существенно повлиять на работу беспилотников и средств связи на Украине.

Как подчеркнул Безруков, «Калинка» может идентифицировать беспилотные катера и воздушные беспилотники, включая дроны «Баба-яга», которые Украина использует для ударов по российской инфраструктуре

Более масштабные последствия

Роль Starlink в российско-украинском конфликте привлекла внимание других мировых держав. Например, Китай выразил обеспокоенность по поводу способности сети противостоять глушению и ее потенциального вмешательства в операции по обеспечению национальной безопасности. Некоторые китайские эксперты даже предложили изучить методы отключения спутников Starlink в случае необходимости.

До внедрения «Калинки» российские силы в основном полагались на визуальный мониторинг беспилотных летательных аппаратов и катеров, используемых Украиной.

«Калинка» знаменует собой значительный скачок в возможностях России в области радиоэлектронной борьбы, предлагая более совершенный и надежный метод противодействия угрозам, исходящим от БПЛА и спутников.

Сейчас система, как сообщается, проходит боевые испытания на Украине и уже продемонстрировала свою эффективность в обнаружении и нацеливании устройств, подключенных к Starlink. «Калинка» может изменить динамику текущего конфликта, подорвав зависимость Украины от технологии Starlink. Ее успех в нейтрализации спутниковой связи может повлиять на стратегии других стран и выявить уязвимости в использовании спутниковых сетей в военных целях.

По мере продолжения боевых испытаний эффективность «Калинки» будет тщательно контролироваться не только с точки зрения ее влияния на российско-украинский конфликт, но и с точки зрения ее потенциала для формирования будущих достижений в области противоспутниковых технологий во всем мире.

технологии