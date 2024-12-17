The Economic Times: российская «Калинка» — головная боль для Маска и кошмар для Украины

Сейчас система, как сообщается, проходит боевые испытания на Украине и уже продемонстрировала свою эффективность в обнаружении и нацеливании устройств, подключенных к Starlink. «Калинка» может изменить динамику текущего конфликта, подорвав зависимость Украины от технологии Starlink. Ее успех в нейтрализации спутниковой связи может повлиять на стратегии других стран и выявить уязвимости в использовании спутниковых сетей в военных целях.