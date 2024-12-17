The Economic Times: российская «Калинка» — головная боль для Маска и кошмар для Украины

Что такое система «Калинка»
Согласно статье, «Калинка», разработанная российским Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), может ознаменовать значительное достижение в области радиоэлектронной борьбы. По словам председателя ЦБСТ Андрея Безрукова, система может определять местоположение беспилотников, лодок и других устройств, подключенных к терминалам Starlink, в радиусе до 15 километров. Как пояснил Безруков, дальность обнаружения Калинки зависит от таких факторов, как рельеф местности и электронные системы, развернутые силами противника. «Калинка» даже может обнаруживать терминалы связи, подключенные к Starshield — военизированной версии Starlink.
Безруков отметил, что сроки массового производства будут зависеть от спроса со стороны российских сил, действующих в зонах конфликта.
Роль Starlink на Украине
Starlink — спутниковая интернет-система, которая использует созвездие малых спутников на низкой околоземной орбите для предоставления высокоскоростного широкополосного доступа по всему миру. Ее развертывание на Украине сыграло важную роль в поддержании связи в районах с поврежденной инфраструктурой. ВСУ используют Starlink для координации военных операций, включая удары беспилотников по российским целям, и для связи на поле боя в режиме реального времени.
Контрмеры России
Разработка Россией системы «Калинка» рассматривается как прямой ответ на успешное использование Украиной Starlink.
Способность системы «Калинка» идентифицировать и нацеливать как стационарные, так и мобильные терминалы Starlink может существенно повлиять на работу беспилотников и средств связи на Украине.
Как подчеркнул Безруков, «Калинка» может идентифицировать беспилотные катера и воздушные беспилотники, включая дроны «Баба-яга», которые Украина использует для ударов по российской инфраструктуре
Более масштабные последствия
Роль Starlink в российско-украинском конфликте привлекла внимание других мировых держав. Например, Китай выразил обеспокоенность по поводу способности сети противостоять глушению и ее потенциального вмешательства в операции по обеспечению национальной безопасности. Некоторые китайские эксперты даже предложили изучить методы отключения спутников Starlink в случае необходимости.
До внедрения «Калинки» российские силы в основном полагались на визуальный мониторинг беспилотных летательных аппаратов и катеров, используемых Украиной.
Сейчас система, как сообщается, проходит боевые испытания на Украине и уже продемонстрировала свою эффективность в обнаружении и нацеливании устройств, подключенных к Starlink. «Калинка» может изменить динамику текущего конфликта, подорвав зависимость Украины от технологии Starlink. Ее успех в нейтрализации спутниковой связи может повлиять на стратегии других стран и выявить уязвимости в использовании спутниковых сетей в военных целях.
По мере продолжения боевых испытаний эффективность «Калинки» будет тщательно контролироваться не только с точки зрения ее влияния на российско-украинский конфликт, но и с точки зрения ее потенциала для формирования будущих достижений в области противоспутниковых технологий во всем мире.