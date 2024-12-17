В Волгограде планируют совершенствовать транспортную схему

Обновление и развитие инфраструктуры общественного транспорта, модернизация и строительство дорожных объектов — ключевые направления комплексной 10-летней программы развития Волгограда и области. Высокую оценку этой деятельности региональных властей дали Прeзидент Российской Федерации Владимир Путин и министр транспорта Роман Старовойт. За последние годы на маршруты областного центра вышло около 500 единиц нового общественного транспорта, а в целом городской парк обновлен более чем на 80%.