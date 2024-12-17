В Волгограде планируют совершенствовать транспортную схему

Предметом обсуждения на нем, в частности, стало обеспечение беспрепятственного транспортного сообщения между районами города, создание транспортно-пересадочных узлов, реконструкция дорожных объектов.
Кроме того, на совещании поднимались вопросы формирования новых пешеходных переходов, приведения в порядок въездных магистралей, а также продления линии скоростного трамвая и дальнейшего капремонта трамвайной инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба администрации области, к проработке всех вышеперечисленных вопросов предполагается привлечь профильные российские институты.
Добавим, что в совещании принимали участие глава Волгограда Владимир Марченко, руководители профильных подразделений и представители науки.
Обновление и развитие инфраструктуры общественного транспорта, модернизация и строительство дорожных объектов — ключевые направления комплексной 10-летней программы развития Волгограда и области. Высокую оценку этой деятельности региональных властей дали Прeзидент Российской Федерации Владимир Путин и министр транспорта Роман Старовойт. За последние годы на маршруты областного центра вышло около 500 единиц нового общественного транспорта, а в целом городской парк обновлен более чем на 80%.