Госбюджет недополучил 3,5 трлн тенге налогов

«Итоги 11 месяцев финансового года характеризуются следующими показателями. В государственный бюджет без учета трансфертов поступило 19 трлн тенге или план (21 132 млрд тенге) исполнен на 90%. В том числе в республиканский бюджет поступило 11,8 трлн тенге или 82% к плану (14,5 трлн тенге). Неисполнение плана связано с уменьшением поступлений по налогам, который исполнен на 76% (план — 14,3 трлн тенге, факт — 10,8 трлн тенге, неисполнение — 3,5 трлн тенге)», — отметил он.