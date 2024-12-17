Госбюджет недополучил 3,5 трлн тенге налогов

«Итоги 11 месяцев финансового года характеризуются следующими показателями. В государственный бюджет без учета трансфертов поступило 19 трлн тенге или план (21 132 млрд тенге) исполнен на 90%. В том числе в республиканский бюджет поступило 11,8 трлн тенге или 82% к плану (14,5 трлн тенге). Неисполнение плана связано с уменьшением поступлений по налогам, который исполнен на 76% (план — 14,3 трлн тенге, факт — 10,8 трлн тенге, неисполнение — 3,5 трлн тенге)», — отметил он.
Основные причины неисполнения плана:
снижение объема импорта из трех стран за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% или меньше на 2,3 млрд долларов;
снижение цен на основные экспортные металлы, что в свою очередь отразилось на снижении сумм авансовых платежей по 602 крупным налогоплательщикам (45,4% из 1 327 плательщиков КПН в РБ) на 26,7% или на 267 млрд тенге.
«Увеличение возврата НДС составило 981 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в 2,5 раза (больше на 590 млрд тенге). Тем не менее неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей на 1 трлн тенге», — добавил вице-министр.
Собственные доходы местных бюджетов исполнены на 108% и составили 7,2 трлн тенге. План перевыполнен на 525 млрд тенге (из них по налогам — на 460 млрд тенге).
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 26,5% или поступило больше на 1,5 трлн тенге. Расходы государственного бюджета исполнены на 94%, республиканского — на 96%, местных бюджетов — на 92%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 20,8 трлн тенге, в приоритете которого остается сохранение социальной направленности», — уточнил он.
Государством исполнены основные социальные обязательства:
пенсии и пособии на сумму 5,2 трлн тенге;
субвенции регионам — 4,8 трлн тенге;
целевой взнос ФОМС — 1,6 трлн тенге.
«Расходы местных бюджетов составили 13 трлн тенге. Основная доля расходов: на социальную сферу — 6,6 трлн тенге (51%); на ЖКХ — 1,9 трлн тенге (14,6%); транспорт и коммуникации — 1,2 трлн тенге (9,3%); сельское хозяйство — 750 млрд тенге (5,7%)», — подчеркнул вице-министр финансов.
Одним из важных компонентов исполнения бюджета является процесс госзакупок. Объем госзакупок составил 8,8 трлн тенге. За прошедший отчетный период оптимизация средств бюджета за счет экономии в госзакупках составила 840 млрд тенге.
«Кроме того, проведено 1 460 аудиторских мероприятий на сумму 6,9 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму порядка 271 млрд тенге, нарушения устранены на сумму 221 млрд тенге», — резюмировал он.