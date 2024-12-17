Бюджет Новосибирской области приняли во втором чтении в Заксобрании региона

В Новосибирском Заксобрании приняли бюджет региона во втором чтении. Средства рассчитаны на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Средства выделят на обеспечение жильём детей-сирот, строительство дорог и другие нужды. Перед рассмотрением на сессии в докладе было внесено 333 правки.
— 15 млрд рублей предусмотрено на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, из них на решение вопросов местного значения 14,2 млрд рублей, в том числе 6,6 млрд рублей городу Новосибирску; 2,5 млрд рублей — на обновление первичного звена здравоохранения; 1,5 млрд рублей — на благоустройство дворов многоквартирных домов; 1,6 млрд рублей — на бесплатное питание учащимся младших классов; на ремонт муниципальных школ и детских садов на 2025−2027 предусмотрено по 300 млн рублей ежегодно, — информирует председатель Федор Николаев.
В результате рассмотрения законопроекта депутаты проголосовали единогласно.