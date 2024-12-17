Бюджет Новосибирской области приняли во втором чтении в Заксобрании региона

В Новосибирском Заксобрании приняли бюджет региона во втором чтении. Средства рассчитаны на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Средства выделят на обеспечение жильём детей-сирот, строительство дорог и другие нужды. Перед рассмотрением на сессии в докладе было внесено 333 правки.