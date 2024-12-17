Доходы белорусов выросли на 9,5% с начала 2024 года

В Белстате сообщили, что реальные денежные доходы населения в Беларуси в январе-октябре увеличились на 9,5%.
Так, размер реальных располагаемых денежных доходов белорусов в январе — октябре 2024 года составил 109,5% к уровню того же периода 2023-го.
Отмечается, что зарплаты в общем объеме денежных доходов населения Беларуси составляют 65,6%. Еще 21,9% занимают различные трансферты населению, в том числе выплаты пенсий, пособий, стипендий и иные. Также 7,8% приносят доходы от предпринимательской и иной деятельности и еще 4,7% — доходы от собственности и другие доходы.
В Белстате отметили, что информация о реальных располагаемых денежных доходах белорусов предоставляется за вычетом налогов, сборов и взносов, и корректируется с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги.
Тем временем премьер Головченко сказал вузам пересмотреть политику подготовки кадров.