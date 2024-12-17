Доходы белорусов выросли на 9,5% с начала 2024 года

Отмечается, что зарплаты в общем объеме денежных доходов населения Беларуси составляют 65,6%. Еще 21,9% занимают различные трансферты населению, в том числе выплаты пенсий, пособий, стипендий и иные. Также 7,8% приносят доходы от предпринимательской и иной деятельности и еще 4,7% — доходы от собственности и другие доходы.