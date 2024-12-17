Открытие термального курорта в Краснодаре перенесли на 2025 год

В компании отмечают, что объем инвестиций сохранят на запланированном уровне. Ранее ГК «Основа» заявляла о планах открыть два семейных термальных комплекса в Краснодаре. В оба проекта намерены вложить 1,1 млрд руб.
У каждого проектируемого «Термолэнда» будет собственный дизайн, набор функциональных зон и инженерное оснащение, пояснили в компании. Всего в России открыто уже восемь таких комплексов.
Курорт в Краснодаре запроектирован как круглогодичный семейный термальный комплекс. Его площадь составит 8,6 тыс. кв. м. В нее входит 5,6 тыс. кв. м закрытой зоны внутри торгового центра и почти 3 тыс. кв. м уличной зоны на прилегающей территории. Одновременно на курорте смогут находиться 1,5 тыс. человек, пиковая нагрузка составит 2,5−3 тыс. посетителей.