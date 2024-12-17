Открытие термального курорта в Краснодаре перенесли на 2025 год

Группа компаний «Основа» перенесла открытие термального комплекса «Термолэнд» в ТРК «OZ Молл» в Краснодаре с четвертого квартала 2024 года на март-апрель 2025 года. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу ГК, реализация курорта потребовала большего времени при подготовке, а также сейчас нужны более длительные сроки на поставку оборудования.