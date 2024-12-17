Депутаты приняли во втором чтении трехлетний бюджет Перми

«Финальный правотворческий аккорд года мы только что исполнили. Бюджет Перми на 2025 год и трехлетку принят. Считаю, что мы в полной мере проявили себя, как единая городская команда, отработали в плотном контакте с мэром, четко следовали в русле общефедеральной и краевой повестки», — сообщил во время обсуждения спикер думы Перми Дмитрий Малютин.
Доходы бюджета Перми на ближайшую трехлетку выглядят следующим образом: в 2025 году они запланированы в объеме 57,5 млрд рублей, в 2026 году — 60,6 млрд рублей, а в 2027 году — 59,4 млрд рублей.
Расходы в 2025 году планируются на уровне 58,5 млрд рублей, в 2026 году — 61,2 млрд рублей и 2027 году — 58,4 млрд рублей.
«Бюджет остается социально ориентированным и направлен на улучшение городской среды. Продолжим возводить социальные объекты, участвовать в национальных проектах. Так, в 2025 году планируем завершить строительство спортивных залов школы № 96 и № 81, реконструкцию здания на ул. Уральской, 110, где будут обучаться ребята школы № 146. В следующем году завершим работы по строительству общественных центров по ул. Бродовское кольцо и по ул. Борцов Революции, 153а, а также спортивной трассы для лыжероллеров по ул. Агрономической, 23», — рассказал глава города Эдуард Соснин.
Бюджет развития на следующий год превысит 14 млрд рублей. Это 24% расходной части городской казны. Значительные средства направят на возведение и реконструкцию школ, спортобъектов, расселение из аварийного жилья, строительство водопроводных сетей и питомника растений.
На обустройство и капремонт парков и скверов планируется выделить 2,4 млрд рублей, на капремонт фасадов 83 многоквартирных домов власти намерены направить 1,4 млрд рублей, а на обустройство дворов — 471 млн. рублей. Архитектурная подсветка 92 зданий с учетом краевой поддержки обойдется в 1,2 млрд рублей.
По словам первого вице-спикера пермской думы Натальи Мельник, важно, что в бюджете заложили средства для продолжения работ по созданию комфортной городской среды. Например, по муниципальной программе «Дорожная деятельность и благоустройство» предусмотрено на 2025 год около 10 млрд рублей, а на 2026 и 2027 годы — более 8,5 млрд ежегодно.
Также в бюджете предусмотрели средства на развитие городской инфраструктуры и поддержку общественных инициатив. В частности, с 2025 по 2026 годы планируется построить пять зданий общественных центров. А на реализацию проектов инициативного бюджетирования и проектирования, а также проведение конкурса социально значимых проектов «Город — это мы» власти намерены выделять по 65 млн 200 тысяч рублей ежегодно в течение трех лет.