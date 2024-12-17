Депутаты приняли во втором чтении трехлетний бюджет Перми

«Бюджет остается социально ориентированным и направлен на улучшение городской среды. Продолжим возводить социальные объекты, участвовать в национальных проектах. Так, в 2025 году планируем завершить строительство спортивных залов школы № 96 и № 81, реконструкцию здания на ул. Уральской, 110, где будут обучаться ребята школы № 146. В следующем году завершим работы по строительству общественных центров по ул. Бродовское кольцо и по ул. Борцов Революции, 153а, а также спортивной трассы для лыжероллеров по ул. Агрономической, 23», — рассказал глава города Эдуард Соснин.